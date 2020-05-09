2020-05-09T17:51:32+03:00
Общество

Потомок Мелитона Кантарии поступил на службу в Росгвардию

Он стал контролером стрелкового взвода войсковой комендатуры в Калужской области
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Двоюродный внучатый племянник легендарного Героя СCCР Мелитона Кантарии, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом, накануне 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поступил на службу в войска национальной гвардии России.

- В настоящее время рядовой Георгий Кантария является контролером стрелкового взвода войсковой комендатуры в Калужской области. Георгию 27 лет, службу по призыву он проходил в войсках ПВО, занимается спортом, - заявили в Росгвардии.

Георгий гордится службой в подразделении.

- Всегда мечтал быть полезным для общества и примером для всех, выбрал службу в Росгвардии и заключил контракт, собираюсь посвятить ратному делу всю свою жизнь. У меня всегда перед глазами достойный пример", - говорит Георгий Кантария.

Разведчик Мелитон Кантария приходится двоюродным братом дедушки Георгия.

СПРАВКА "КП"

Разведчик 756-го стрелкового полка 150-ой стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта Мелитон Кантария (1920-1993г.г.) вместе с сержантом М.А Егровым одним из первых водрузил Знамя Победы на крыше Рейхстага во время битвы за центр Берлина.

В 1965-ом году вместе с Егоровым пронес знамя на Параде победы на Красной Площади. С мая 1965 года по 29 сентября 1992 года был почетным гражданином Берлина.

До 1965 года Кантария работал бригадиром плотников, жил в городе Очамчира Абхазской АССР. После развала СССР был избран депутатом Верховного Совета Грузии. В 1993 году, после грузинско-абхазской войны Мелитон Кантария получил статус беженца и отправился с семьей в Москву. Скончался по дороге в столицу, в поезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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