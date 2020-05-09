Черчесов «одел» футболистов в военную форму

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в субботу, 9 мая, выставил у себя в Инстаграм фотоколлаж, на котором изображены футболисты в форме солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны. Сам мастер спорта предстал в образе командира.

Рядом с тренером на фото запечатлены игроки национальной команды Владимир Габулов, Александр Головин, Фёдор Смолов и Фёдор Кудряшов (на снимке слева направо).

"С юбилеем Великой Победы", - подписал коллаж наставник и поздравил в видеообращении.

Напомним, что сейчас все чемпионаты остановлены, и большинство футболистов находится на самоизоляции. Только один игрок сборной России Федор Смолов улетел в Испанию, где он с января играет за «Сельту». Испанцы собираются все же доиграть свой прерванный чемпионат, у них открываются тренировочные лагеря.

Еще один легионер Александр Головин, играющий в «Монако», уже закончил сезон, поскольку чемпионат Франции окончательно остановили. Игроки, выступающие за российские клубы, еще ждут: 15 мая будет ясно – продолжится ли наше первенство, или под ним подведут черту.

Черчесов поздравил россиян с Днем Победы .

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