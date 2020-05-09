2020-05-09T17:53:04+03:00
Спорт

Черчесов «одел» футболистов в военную форму

Главный тренер сборной России поздравил соотечественников с Днем Победы [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
"С юбилеем Великой Победы!" - подписал этот коллаж Черчесов."С юбилеем Великой Победы!" - подписал этот коллаж Черчесов.
Изменить размер текста:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в субботу, 9 мая, выставил у себя в Инстаграм фотоколлаж, на котором изображены футболисты в форме солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны. Сам мастер спорта предстал в образе командира.

Рядом с тренером на фото запечатлены игроки национальной команды Владимир Габулов, Александр Головин, Фёдор Смолов и Фёдор Кудряшов (на снимке слева направо).

"С юбилеем Великой Победы", - подписал коллаж наставник и поздравил в видеообращении.

Напомним, что сейчас все чемпионаты остановлены, и большинство футболистов находится на самоизоляции. Только один игрок сборной России Федор Смолов улетел в Испанию, где он с января играет за «Сельту». Испанцы собираются все же доиграть свой прерванный чемпионат, у них открываются тренировочные лагеря.

Еще один легионер Александр Головин, играющий в «Монако», уже закончил сезон, поскольку чемпионат Франции окончательно остановили. Игроки, выступающие за российские клубы, еще ждут: 15 мая будет ясно – продолжится ли наше первенство, или под ним подведут черту.

Черчесов поздравил россиян с Днем Победы .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Немцы планируют доиграть чемпионат за полтора месяца

Рестарт матчей в футбольной Будеслиге произойдет 16 мая (подробности)

Евгений Ловчев о возможном завершении ЧР по футболу: Если сейчас выгнать две команды в низшую лигу, то будут суды

Выявлять первые места нужно не в кабинетах, а на поле, считает заслуженный мастер спорта (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Тамбов - Крылья Советов 16 марта 2020 года: прямая трансляция матча 22 тура РПЛ
Футбол, матч Тамбов - Крылья Советов. Прямая трансляция игры 22 тура Российской Премьер-лиги, которая пройдет 16 марта на стадионе "Нижний Новгород". Составы команд, статистика личных встреч, где посмотреть, видео голов
Новости 24
Facebook удаляет легендарное фото знамени Победы над Рейхстагом
Минута молчания на День Победы 9 мая 2020 года: страна почтит память павших
Более четырех миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Умер Литл Ричард - «отец рока»
Участниками онлайн-акции "Бессмертный полк" стали почти три миллиона человек
Милла Йовович на русском рассказала о своих бабушке и дедушке, участвовавших в ВОВ
Эрдоган поздравил Путина с 75-летием Победы
Наталья Орейро восхитила поклонников советской песней в честь Дня Победы
Полиция проверяет больницу в Коммунарке после сообщения о минировании
Минобороны сообщило о завершении строительства главного храма ведомства
Трамп встретился с ветеранами, несмотря на ограничения из-за пандемии
Путин принял участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка"
В Госдуме сделали обязательным ношение маски и перчаток на заседаниях
В Испании после пандемии туристам придется бронировать места на пляже
В твиттер Меланьи Трамп пользователи благодарят Советский Союз за Победу над фашизмом
Жители Латвии возлагают цветы к памятникам советским солдатам, несмотря на режим ЧП
Из резервного фонда Чувашии на борьбу с коронавирусом выделят ещё 270 млн рублей
В аэропорту Домодедово объявлена угроза взрыва
Лукашенко заявил, что Белоруссия не могла отказаться от военного парада