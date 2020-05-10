Коронавирус в России, последние новости на 10 мая 2020: ученые разоблачили вылечившегося от коронавируса парами спирта

Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в России на 10 мая 2020 составляет 198 676 случаев. Роспотребнадзор опубликовал те требования, которые вступят в силу во время снятия ограничений из-за коронавируса. Маски и социальная дистанция останутся обязательными на всех этапах выхода из самоизоляции. При этом, лишь на третьем, последнем, этапе будут открыты общеобразовательные учреждения. Школьники вернутся к обычной жизни не сразу.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл, как можно помочь своему иммунитету при коронавирусе. Способы достаточно просты - тепло одеваться, побольше пить теплой жидкости и в большом объеме, проветривать помещение и следить за влажности воздуха в комнате.

Что будет в строительных и садоводческих магазинах, когда снимут карантин? "КП" внимательно изучив все необходимые требования, пообщались с предпринимателями, дабы оценить, насколько все это выполнимо в принципе. В тоже время, после пандемии может получиться так, что много торговых центров, которых много по России, попросту не смогут открыться.

В пору даже коронавируса кто-то пытается ловить нездоровый хайп. Вот и видеоролик о том, что человеку удалось вылечиться от коронавируса, вдыхая пары спирта сутками, вызвали негодование у экспертов, опрошенных "КП". Такой метод лечения не может вообще существовать.

Еще один вопрос по поводу вируса - правда ли коронавирус одинаково тяжело переносят полные люди и те, кто занимается активно спортом, те же бодибилдеры? Опрошенные "КП" эксперты сказали - пока что нет точных данных о таком явлении, необходима большая выборка.