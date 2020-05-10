2020-05-09T18:42:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 10 мая 2020: ученые разоблачили вылечившегося от коронавируса парами спирта

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 10 мая 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"КП" сообщает последние новости о коронавирусе в России на 10 мая 2020."КП" сообщает последние новости о коронавирусе в России на 10 мая 2020.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в России на 10 мая 2020 составляет 198 676 случаев. Роспотребнадзор опубликовал те требования, которые вступят в силу во время снятия ограничений из-за коронавируса. Маски и социальная дистанция останутся обязательными на всех этапах выхода из самоизоляции. При этом, лишь на третьем, последнем, этапе будут открыты общеобразовательные учреждения. Школьники вернутся к обычной жизни не сразу.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл, как можно помочь своему иммунитету при коронавирусе. Способы достаточно просты - тепло одеваться, побольше пить теплой жидкости и в большом объеме, проветривать помещение и следить за влажности воздуха в комнате.

Что будет в строительных и садоводческих магазинах, когда снимут карантин? "КП" внимательно изучив все необходимые требования, пообщались с предпринимателями, дабы оценить, насколько все это выполнимо в принципе. В тоже время, после пандемии может получиться так, что много торговых центров, которых много по России, попросту не смогут открыться.

В пору даже коронавируса кто-то пытается ловить нездоровый хайп. Вот и видеоролик о том, что человеку удалось вылечиться от коронавируса, вдыхая пары спирта сутками, вызвали негодование у экспертов, опрошенных "КП". Такой метод лечения не может вообще существовать.

Еще один вопрос по поводу вируса - правда ли коронавирус одинаково тяжело переносят полные люди и те, кто занимается активно спортом, те же бодибилдеры? Опрошенные "КП" эксперты сказали - пока что нет точных данных о таком явлении, необходима большая выборка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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