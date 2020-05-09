Надежда Бабкина спела «День Победы», несмотря на проблемы с голосом после болезни

Надежда Бабкина только недавно выписалась из больницы после тяжелейшей болезни. 70-летнюю певицу госпитализировали с серьезной пневмонией. И хотя тесты не показали у нее коронавирус, знакомые артистки уверены, что она стала жертвой пандемии. Надежда Георгиевна несколько дней пролежала в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких, с трубкой в горле. После такой процедуры голос восстанавливается далеко не сразу – казалось бы, тут не до пения. Но Бабкина не стала нарушать многолетнюю традицию и 9 мая исполнила для поклонников песню «День Победы». Видеороликом она поделилась в Инстаграме.

- С Днем Победы, друзья! – поздравила артистка подписчиков.

Голос певицы после болезни еще не набрал полную силу, но ей на помощь пришли коллеги по театру «Русская песня». Все вместе они спели знаменитый хит в честь Великой Победы. В общем звонком хоре легко угадывается звучащий с легкой хрипотцой голос Надежды Георгиевны.

Видео артистка сняла в своем подмосковном доме, где она приходит в себя после выписки из больницы.

- Около 80% легких было поражено… Там пленкой все заросло и затянулось: это такая зараза, она очень быстро проявляется и начинает работать, - рассказывала Бабкина о своей болезни.

Перед выпиской компьютерная томография показала, что у Надежды Георгиевны по-прежнему поражено 40% легких. На реабилитации врачи прописали ей специальный курс лечения (таблетки и уколы) и дыхательную гимнастику. На процедуры Бабкина ездит в расположенный неподалеку госпиталь «Лапино». К слову, в нем лечился и другой звездный пациент, перенесший коронавирус – Стас Михайлов.

По мнению врачей, на восстановление голоса после такой болезни может уйти достаточно много времени: после коронавируса и ИВЛ он еще долго может не слушаться пациента, звучать глухо и хрипло.

- Это связано и с изменением в слизистой дыхательных путей, и с кашлем. Длительный кашель всегда считался одним из факторов риска по формированию нарушения голоса, - рассказывала «КП» врач-фониатор Екатерина Осипенко. - Насколько велик риск, зависит от степени тяжести состояния пациента, его нахождения на ИВЛ. У пациентов, которым была проведена трахеотомия - операция по установке трахеотомической трубки для длительного проведения ИВЛ, также есть риск изменения голоса в дальнейшем.