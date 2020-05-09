2020-05-09T20:31:36+03:00
Общество

«Это наша Победа!»: «КП» и «Открытые НКО» подводят итоги конкурса к 75-летию окончания Великой Отечественной войны

Мы публикуем истории волонтеров со всей страны, которые помогают сохранить память о войне и людях, отдавших свои жизни за Родину
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Ведь даже в это непростое время, несмотря на карантин, волонтеры и просто неравнодушные граждане находят способы поздравить ветеранов, провести акции памяти, рассказать о войне школьникамВедь даже в это непростое время, несмотря на карантин, волонтеры и просто неравнодушные граждане находят способы поздравить ветеранов, провести акции памяти, рассказать о войне школьникамФото: Shutterstock
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Месяц назад "Комсомолка" совместно с порталом "Открытые НКО" объявила важный для нас конкурс. Уже несколько лет мы поддерживаем самые разные благотворительные фонды России - и крупные, и небольшие - публикуя новости об их работе в разделе "Доброволец" на сайте kp.ru.

Мы хотим, чтобы как можно больше читателей узнавали о бескорыстном труде тех, кто делает наш мир лучше. И для того, чтобы таких публикаций стало больше, "Комсомольская правда" вместе с нашим партнером – порталом «Открытые НКО» объявила конкурс «Комсомолка. Просто о добром» среди некоммерческих организаций на лучшую статью о добрых и важных поступках.

В этом месяце мы, конечно же, ждали истории о том, как большая страна готовится отпраздновать день Победы. Ведь даже в это непростое время, несмотря на карантин, волонтеры и просто неравнодушные граждане находят способы поздравить ветеранов, провести акции памяти, рассказать о войне школьникам.

Сегодня, 9 мая, мы подводим итоги конкурса в этом месяце.

Три лучших материала мы опубликовали на сайте "Комсомольской правды".

1. Чеченские волонтеры по всей стране ищут родных солдат, погибших под Грозным в годы Великой Отечественной войны

2. "Фашисты выкачивали кровь у детей": Дочь узницы концлагеря сняла документальный фильм о Саласпилсе

3.Ветераны из пермской глубинки создали свой особый «Бессмертный полк», чтобы увековечить память земляков

КСТАТИ

Мы и дальше продолжим рассказывать о работе волонтеров по всей стране. И дальше мы ждем уникальных рассказов о том, как вы помогаете людям, меняете мир к лучшему.

Присылайте свои материалы с фото на почту dobrovolec@kp.ru с пометкой "На конкурс". Каждый месяц мы будем публиковать лучшие на сайте kp.ru. А в конце года мы выберем три самых ярких статьи, пригласим в редакцию авторов и вручим грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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