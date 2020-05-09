Ленинградская область вместе со всей Россией спела «День Победы». 9 мая в 19 часов после общероссийской минуты молчания ленинградцы встали у окон с фотографиями своих близких-фронтовиков или тружеников тыла и исполнили знаменитую песню о войне. Знакомая с детства мелодия звучала из окон и с балконов, из дворов и динамиков ретрансляторов в Кировске, Приозерске, Гатчине, Выборге и во многих других городах и поселках региона. Так ленинградцы, соблюдая режим самоизоляции, почтили память павших на войне.

Песню пели и взрослые, и дети – ленинградцы собирались у окон и балконов целыми семьями, украсив окна российским триколором или красными флагами Победы.

Песню "День Победы" пели и взрослые, и дети – ленинградцы собирались у окон и балконов целыми семьями. Фото предоставлено пресс-службой правительство Ленобласти.

Во многих районах Ленинградской области песни военных лет звучали с самого утра. Так, например, в поселке Приладожский Кировского района жители исполнили для своих ветеранов самые известные хиты военных лет. В открытые окна и с балконов домов ленинградцы спели знакомые с детства «День Победы», «Эх, Ладога», «Смуглянка», «На безымянной высоте» и «Катюша». Руководила общим хором директор Дома культуры поселка Прилажожский Наталья Микулинас.

В Сосновом Бору в честь участника Великой Отечественной войны Владимира Тимофеевича Рябизова устроили настоящий концерт: в сквере под окнами дома ветерана выступил Сосновоборский духовой оркестр. 9 мая у Владимира Тимофеевича двойной праздник: он отмечает не только юбилей Победы, но и свой собственный день рождения. Сегодня ему исполнилось 95 лет. Выступление музыкантов Владимир Тимофеевич слушал с балкона своей квартиры, надев китель с боевыми наградами.

9 мая у участника Великой Отечественной войны Владимира Тимофеевича Рябизова - день рождения: ему исполнилось 95 лет. Фото предоставлено пресс-службой правительства Ленобласти.

С юбилеем ветерана поздравил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Рябизов Владимир Тимофеевич сегодня отмечает свое 95-летие. Служил в 322 стрелковом полку в составе 3 Украинского фронта. Победу встретил в Праге. Поздравил его по телефону и передал через волонтеров подарок. 75 лет Великой Победы и 95 лет одному из Победителей, - рассказал Александр Дрозденко на своей странице в Инстаграме.

Ветерана поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. А Сосновоборский духовой оркестр сыграл под его окнами. Фото предоставлено пресс-службой правительство Ленобласти.

А в Гатчине добровольцы движения «Волонтеры Победы» посвятили свое музыкальное выступление двум ветеранам, которые сейчас находятся на самоизляции, - Нине Шарапенковой и Ивану Верендальскому. Во время войны 11-летняя Нина пошла работать на военный завод. А Иван в 18 лет отправился на фронт, был ранен. Во дворе дома, где живут пенсионеры, ребята исполнили «День Победы» и почтили память погибших за Родину солдат минутой молчания.

«Волонтеры Победы» посвятили музыкальное представление гатчинским ветеранам, которые сейчас находятся на самоизоляции из-за коронавируса. Фото предоставлено пресс-службой правительство Ленобласти.

Тысячи ленинградцев присоединились к еще одной общероссийской акции – «Окна Победы». В Выборге, Киришах, Тосно, поселках Кировского и Волоховского районов жители украсили окна своих квартир рисунками, фотографиями и георгиевскими ленточками в честь фронтовиков, а так же праздничными надписями со словами благодарности за Победу.

Многие ленинградцы приняли участие в акции "Окна Победы". Фото предоставлено пресс-службой правительство Ленобласти.

Еще одна традиционная акция – «Бессмертный полк» - в этом году впервые проходит онлайн. Вместо традиционного шествия с портретами ветеранов ленинградцы организовали телемарафон. Фотографии участников с портретами родных-фронтовиков собирались через соцсети. 9 мая фотогалерею показали в эфире телеканала ЛенТВ24.

Пенсионеров, находящихся на самоизоляции, поздравляли "Волонтеры победы". Фото предоставлено пресс-службой правительство Ленобласти.

Кроме всероссийских и областных акций ко Дню Победы в городах и поселках области прошли мероприятий, организованные районными властями, учреждениями культуры, музеями и молодежными организациями. Многие ленинградские акции в этом году проводились онлайн: в Интернете прошло более ста конкурсов, квестов, флешмобов.