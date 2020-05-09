2020-05-09T22:12:33+03:00
В мире

"Запертые" в Венесуэле россияне возвращаются на родину

Самолет, вылетевший из Каракаса в День Победы, несет на борту 77 человек
Антон ФОКИН
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Фото: Александр ГЛУЗ
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Наконец-то решилась судьба наших соотечественников, оказавшихся запертыми в Венесуэле из-за коронавируса. После того как страна отменила практически все авиарейсы с внешним миром, несколько десятков человек не смогли вернуться домой. Однако благодаря усилиям посольства в Каракасе удалось организовать их вывоз на самолете, который вылетел в Москву 9 мая.

Среди пассажиров воздушного судна оказались туристы и другие граждане России, длительное время жившие в Венесуэле, например, сотрудники отечественных компаний, работавшие в Боливарианской Республике. По мимо этого на борт приняли и 10 граждан Белоруссии и одного украинца. Всех заранее доставили со всей страны в Каракас и расселили в гостиницах рядом с аэропортом.

Рейс, на котором туристы возвращаются в Россию, является обратным для самолета, доставившим 500 тысяч упаковок препаратов инсулина от компании "Герофарм" для венесуэльских больных диабетом.

- Вызывает большую благодарность готовность "Герофарма" помочь в вопросах, напрямую не связанных с ее деятельностью, - заявил посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров. - В условиях пандемии как никогда значимо объединение усилий бизнеса и государства для решения гуманитарных задач. Мы благодарны за помощь с возвращением граждан Российской Федерации на Родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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