2020-05-09T22:25:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 10 мая 2020 года возросло до 1827 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 10 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Новости о коронавирусеНовости о коронавирусеФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в России на 10 мая 2020 года возросло до 1827 человек. Количество летальных случаев за сутки в стране от инфекции covid-19 возросло на 104. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала выявления заболевания в разных регионах РФ общее число инфицированных превышает 198 тысяч человек, активных случаев врачи насчитывают 164 933.

Наибольшее количество пациентов с положительным результатом теста на covid-19 медики выявили в Москву. Там с начала активного распространения болезни выявлено более 104 тысяч больных.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия в нашей стране ограничительных мер. Сперва людям разрешат прогулки и занятия спортом, позже откроются небольшие торговые точки, а затем работу возобновят образовательные учреждения и крупные торговые центры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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