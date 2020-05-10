Число выздоровевших от коронавируса в России на 10 мая 2020 года составило 31 916 человек. Всего за сутки из больниц были выписаны 5 308 пациентов. Все они теперь здоровы, их состояние врачи оценивают как стабильное.

По данным портала стопкоронавирус.рф общее число заразившихся covid-19 с начала эпидемии в стране в разных субъектах превысило 198 тысяч инфицированных.

Напомним, что в нашей стране постепенно начинает улучшаться обстановка с коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор РФ опубликовал рекомендации по снятию ограничений в России. Процесс будет проходить постепенно, в три этапа.

Согласно документу, на самом первом можно будет выходить на улицу и заниматься спортом на свежем воздухе, затем возобновят работу небольшие предприятия, в завершающем, третьем, смогут работать торговые центры, школы и вузы. Отмечается, что для каждого региона наступление того или иного этапа будет решением индивидуальным, в зависимости от ситуации с больными.