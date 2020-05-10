2020-05-10T08:27:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 10 мая 2020: у футболиста "Бешикташа"нашли COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 10 мая 2020 года
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Турции, последние новости на 10 мая 2020: общее число случаев заражения в стране достигло 137 115Коронавирус в Турции, последние новости на 10 мая 2020: общее число случаев заражения в стране достигло 137 115Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Последние новости о коронавирусе в Турции на 10 мая 2020 года таковы: общее число случаев заражения достигло 137 115, 3 739 человек скончались, 89 480 человек - выздоровели.

Турция начинает возвращаться к привычной жизни. С 11 мая в стране начнут работу промышленные предприятия, в дальнейшем, если ситуация с COVID-19 будет позволять, режим самоизоляции продолжат смягчать.

Пока что в стране до сих пор вводят комендантский час в некоторых провинциях, в крупных городах закрыт въезд и выезд. Местные жители должны находиться в общественных местах в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию. Выходить из дома можно только в случае необходимости, например, чтобы купить продукты или выгулять собаку.

Совсем скоро лето, когда в привычных условиях в Турции бы начался туристический сезон. Но что с ним будет в этом году – неизвестно, хотя в стране ждут туристов. Вполне возможно, что курортный сезон стартует через пару месяцев. Владельцы отелей обещали не поднимать цены в связи с эпидемией. Но пока непонятно и то, как именно туристы смогут соблюдать меры безопасности и социальную дистанцию, так как в Турции очень распространена система «все включено».

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 10 мая 2020 года, у одного из сотрудников и футболистов "Бешикташа" нашли COVID-19. В данный момент они проходят лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В России под наблюдением из-за подозрения коронавируса находятся 243 тысяч человек
В МВД отказались от идеи ужесточать наказание за побои
Дублерши Марго Робби и Кэмерон Диаз устроили драку через экраны смартфонов
Илон Маск обозвал бывшего американского министра на русском языке
Главный инфекционист США ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в Белом доме
В Ухане впервые за месяц выявили новый случай коронавируса
В МВД заявили о снижении случаев домашнего насилия за время самоизоляции
Путин сообщил о дальнейшем укреплении армии России
Боец UFC завершил карьеру из-за того, что нашел красивую девушку
Уже трое детей в Нью-Йорке умерли от нового синдрома Кавасаки на фоне заражения коронавирусом
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
Последние новости на утро 10 мая 2020: определены сроки открытия магазинов одежды в России
Названы самые грязные места в салоне самолета