Коронавирус в Турции, последние новости на 10 мая 2020: у футболиста "Бешикташа"нашли COVID-19

Последние новости о коронавирусе в Турции на 10 мая 2020 года таковы: общее число случаев заражения достигло 137 115, 3 739 человек скончались, 89 480 человек - выздоровели.

Турция начинает возвращаться к привычной жизни. С 11 мая в стране начнут работу промышленные предприятия, в дальнейшем, если ситуация с COVID-19 будет позволять, режим самоизоляции продолжат смягчать.

Пока что в стране до сих пор вводят комендантский час в некоторых провинциях, в крупных городах закрыт въезд и выезд. Местные жители должны находиться в общественных местах в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию. Выходить из дома можно только в случае необходимости, например, чтобы купить продукты или выгулять собаку.

Совсем скоро лето, когда в привычных условиях в Турции бы начался туристический сезон. Но что с ним будет в этом году – неизвестно, хотя в стране ждут туристов. Вполне возможно, что курортный сезон стартует через пару месяцев. Владельцы отелей обещали не поднимать цены в связи с эпидемией. Но пока непонятно и то, как именно туристы смогут соблюдать меры безопасности и социальную дистанцию, так как в Турции очень распространена система «все включено».

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 10 мая 2020 года, у одного из сотрудников и футболистов "Бешикташа" нашли COVID-19. В данный момент они проходят лечение.