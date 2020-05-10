2020-05-10T08:37:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 10 мая 2020: с начала эпидемии COVID-19 выявили более чем у 218 тысяч человек

Мы представляем последние новости на 10 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 10 мая 2020: от инфекции скончались больше 30 тысяч человекКоронавирус в Италии, последние новости на 10 мая 2020: от инфекции скончались больше 30 тысяч человекФото: REUTERS
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В Италии, которая сильно пострадала от COVID-19, жизнь постепенно приходит в привычное русло. Напомним, что инфекция начала распространяться с севера на другие территории. По мнению экспертов, система здравоохранения была не готова к эпидемии. Мест в больницах для пациентов не хватало, образовался дефицит защитных средств. Но Италия, не без помощи других стран, прошла этот кризис.

На данный момент в палатах интенсивной терапии находится не так много пациентов, и в целом число госпитализированных снизилось. Последние новости о коронавирусе в Италии на 10 мая 2020 года таковы: выявлено 218 268 зараженных с начала эпидемии, 103 031 человек выздоровел, 30 395 человек - скончались.

Сейчас в стране ослабили режим самоизоляции, итальянцы могут встречаться с родственниками, гулять в ближайших парках и заниматься на улице спортом. Но меры безопасности никто не отменял. Так, спортсмены могут тренироваться в одиночестве и, желательно, в закрытом помещении, а представители старшего поколения обязаны выходить на улицу в медицинских масках.

Летом же итальянцы смогут отдыхать на пляжах. Там, скорее всего, значительно уменьшат количество шезлонгов и расставят их дальше друг от друга. Все оборудование на пляжах будут дезинфицировать.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 10 мая 2020 года, футболисты и сотрудники "Милана" сдали отрицательные тесты на COVID-19. Команда продолжит индивидуальные тренировки на базе клуба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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