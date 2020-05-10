Коронавирус в США, последние новости на 10 мая 2020: главный инфекционист страны ушел на самоизоляцию

Последние новости о коронавирусе в США на 10 мая 2020 года таковы: выявлен 1 309 541 случай заражения, 78 794 человек скончались от инфекции, 212 534 человека - выздоровели.

Проблем в стране сейчас много. Там намечается дефицит мясной продукции, потому что некоторые крупные мясокомбинаты закрылись. В одном из них, например, сотни работников заразились коронавирусом. Кроме того, в стране очень высокий уровень безработицы. Его сравнивают с тем, который был во времена Великой депрессии. Миллионы американцев остались без работы и, соответственно, зарплаты.

Каждый день в США выявляются тысячи зараженных. Президент страны Дональд Трамп связывает это с хорошей системой тестирования, которая позволяет быстро выявлять новых заболевших. В штатах введен режим ЧС, действуют ограничительные меры.

В Нью-Йорке от коронавируса скончались больше 26 тысяч человек. Больницы переполнены, защитных средств не хватает. Все местные жители обязаны соблюдать социальную дистанцию и появляться в общественных местах в средствах защиты. Нарушителей штрафуют.

Постепенно, конечно, страна начнет выходить из режима самоизоляции. Уже сейчас готов план по выходу из карантина. При Белом доме образуют группу, которая будет заниматься вопросами восстановления экономики страны.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 10 мая 2020 года, главный инфекционист страны ушел на самоизоляцию. Возможно, он контактировал с зараженными COVID-19 сотрудниками Белого дома, которые сейчас также изолированы и проходят лечение.