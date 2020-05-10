2020-05-10T13:36:43+03:00
Политика

Армейский строй пополнили 12 тысяч офицеров

Молодых лейтенантов, среди которых 260 девушки, готовили 36 военных вузов [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФМинистр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ
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В день 75-летия Великой Победы в военных вузах страны прошли торжественные выпуски. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

- Закончить ведущий вуз в День Великой Победы – высочайшая честь. Это еще раз подчеркивает вашу высокую ответственность за судьбу нашей Родины и защиту ее национальных интересов, - заявил глава ведомства

Выпускники этой академии проходят службу в высших органах управления силовых структур страны и работают в структурах государственной власти и управления России.

В Военной академии РВСН состоялся очередной выпуск офицеров

В Военной академии РВСН состоялся очередной выпуск офицеров

В это время выпускники Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого получили дипломы из рук первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова. В 2020-м академия выпустила более 200 офицеров по 17 специальностям высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки. Еще более 700 офицеров завершили обучение в Серпуховском филиале академии. Дипломы с отличием получили более 150 человек.

Замминистра Татьяна Шевцова вручила дипломы выпускникам Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского

Замминистра Татьяна Шевцова вручила дипломы выпускникам Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского

Заместитель главы военного ведомства Тимур Иванов посетил выпуск молодых офицеров и слушателей Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, которая в этом году дала путевку в жизнь 700 офицерам. Замминистра Татьяна Шевцова посетила выпуск 1100 молодых офицеров из Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского, а заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Андрей Картаполов принял участие в церемонии выпуска 570 лейтенантов Военного университета Минобороны России.

Выпускники Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского

Выпускники Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского

Церемонии прошли с выполнением всех противоэпидемических мер и соблюдением безопасной социальной дистанции. 36 военных вузов страны подготовили для армии 12 тысяч молодых командиров, которые уже пополнили ее строй. Среди них 260 офицеров - девушки.

Замглавы Минобороны Андрей Картаполов вручил лейтенантские погоны выпускникам Военного университета

Замглавы Минобороны Андрей Картаполов вручил лейтенантские погоны выпускникам Военного университета

Армейский строй пополнили 12 тысяч младших командиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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