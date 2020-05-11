Звезды и вертолеты, волшебный лес и козлы на Красной площади, от октябрин к цифровинам, мы все – молодые бойцы

Сегодня будущее не слишком понятно, поэтому всяк стремится рассказать о том, что нас ожидает. Особенно тут отличаются звезды шоу-бизнеса, которые желают высказываться обо всех явлениям природы и общественной жизни. Певец Филипп Киркоров, телеведущая Ксения Собчак и более мелкая звездочка, ведущий ТНТ Сергей Светлаков выступили против "вертолетной" раздачи денег населению (предлагается раздать единоразово от 10 до 20 тысяч рублей).

Когда звезд спрашивают о проблеме, в которой они ничего не понимают (ибо единого понимания нет даже и у людей, более сведущих в экономике и финансах), всегда есть подходящий ответ, заключающийся в том, что проблема сложная, проблема неоднозначная, нужно подойти вдумчиво – с таким ответом невозможно спорить. При еще большей храбрости можно вообще сказать: "Вы лучше меня спросите об искусстве петь, плясать и развлекать почтенную публику, тут мне есть чего рассказать, а в интересующей вас проблеме я, признаться, ни уха ни рыла". Такая откровенность – "Будь проще, и люди потянутся к тебе" – только снискала бы дополнительную народную любовь. Но звезды не ищут легких путей и стали рассказывать, что все выплаты будут "розданы впустую", так как граждане не умеют с ними обращаться, просто проедят их и все.

Разумеется, проедят – а что еще можно сделать с десятью тысячами? Накупить акции ИГ "Фарбениндустри" и ждать, когда они пойдут в рост? Идея "вертолетных денег" (безотносительно к тому, хороша она или не очень) только в том, чтобы несколько поддержать население в его базовых потребностях и, соответственно, хоть чуть-чуть повысить его покупательную способность, т. е. помочь также и загибающемуся производству потребительских товаров. Но обвинять граждан, что они не сумеют грамотно вложить грошовые единоразовые пособия – это совсем оригинальный способ поднять свою популярность. "Если нет хлеба, пускай едят пирожные" на этом фоне есть вернейший способ снискания народной любви.

Но самыми интересными воспоминаниями о будущем поделился главный архитектор Москвы Сергей Олегович Кузнецов. Сперва он покусился на многофункциональные торгово-развлекательные центры, сообщив, что вследствие малой востребованности – ведь теперь все онлайн – их подобает снести.

Некоторые действительно подобает, но не в связи с низкой востребованностью – это вопрос спорный, -- а поскольку они стоят в несообразном месте и создают тромбы. Как, например, торговые центры на площади Курского и Киевского вокзалов. Что-то, правда, подсказывает, что как раз храмы торговли в козырных местах останутся, ибо принадлежат серьезным мужчинам, а программу сноса выполнят за счет ТРЦ поплоше – на их месте появятся то ли пустынные эспланады, то ли стоэтажные человейники, и столица еще похорошеет.

Затем главархитектор пошел дальше и предсказал лесонасаждение на Красной площади: "Это был бы классный проект, и, возможно, наши потомки сделают на месте Красной площади парк".

Надо заметить, что Кузнецов чутко откликается на новейшие веяния. Идея сноса ТРЦ перекликается с форсайтом (предсказанием) ректора ВШЭ Ярослава Ивановича Кузьминова, считающего, что в послеэпидемическом будущем всюду будет сплошной онлайн. По лекалам ВШЭ, естественно. Проект же облесения Красной площади пришел из Парижа, где передовая мэрия придумала насадить леса на площади Лионского вокзала и на большой Гревской площади, возле Отель де Вилль.

Идея парижских старшин (кроме того, что она глубоко экологическая) скорее всего восходит к образам одичавшего средневекового Рима, где к VII-VIII в. по Р. Х. Форум зарос деревьями и кустарниками и получил название "orto mirabile" ("волшебный лес"). Середь волшебного леса, где когда-то гремели триумфы и проезжали колесницы цезарей, в средние века паслись козы. Так что и С. О. Кузнецову следует предусмотреть на обновленной Красной площади вольный выпас козлов или иной живности.

Другой славный инноватор, Илон Маск поделился своим опытом наречения новорожденных детей. В комическом шоу (но вполне серьёзно) он рассказал, что его сын получил имя "X Æ A-12". А именно: X — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект), A-12 —посвящение воздушному судну SR-71.

В 20-30-е гг. подобные опыты имянаречения были широко распространены и в СССР. "Тролен" – не от слова "тролль", а от "Троцкий+Ленин", "Силен" – не пьяный сатир, а "сила Ленина", "Успепя" – "успехи первых пятилеток", и прочие Даздрапермы. Были и случаи исправления имен. Славный журналист-международник М. Г. Стуруа был при рождении в 1928 г. наречен Мэлстором (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин – организаторы революции), но в 1956 г. после разоблачения культа личности и его последствий переименовался в Мэлора. Но чаще всего октябрины приводили к сугубо мещанским результатам. Младенца в клубе нарекали Доброхимом или Кувалдой, а затем в быту именовали Дмитрием или Клавдией. Скорее всего и цифровины Илона Маска закончатся подобным образом.

Впрочем, слово "Маск" сегодня ассоциируется не столько с владельцем инновационных компаний, сколько с противоэпидемическими харями. Глава Роспотребназора А. Ю. Попова приказывает всем гражданам их носить, причем и в настоящем, и в будущем. Совсем как в балладе гр. А. К. Толстого, где царь Иван Васильевич велит кн. Репнину:

"Не возражай ни слова и машкару надень —

Или клянусь, что прожил ты свой последний день!".

Ношение личины довольно утомительно – и душно, и противно, но зато входит в курс молодого бойца Советской Армии. Каковых бойцов заставляли бегать кросс в противогазах. Приятно даже и на старость лет почувствовать себя молодым бойцом.