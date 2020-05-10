Врач рассказал еще об одном признаке коронавируса

Многие заболевшие и уже выздоровевшие рассказывают в соцсетях, что с начала болезни чувствовали апатию, вялость, почти депрессивное состояние. Что это, еще один симптом болезни или естественная реакция на стресс из-за серьезного диагноза? Этот вопрос мы задали врачу-эндокринологу, кандидату медицинских наук, старшему научному сотруднику факультета фундаментальной медицины МГУ, автору канала и инстаграм DoctorPavlova Зухре Павловой.

- Естественная реакция организма на стресс – это повышение эмоционального уровня, это паника, это действия на уровне инстинкта самосохранения: впасть в ажиотаж и быстро предпринять какие-то действия, чтобы облегчить свое состояние.

У людей с коронавирусной инфекцией отмечается апатия, отсутствие интереса к тому, что с ними происходит.

С одной стороны, это помогает врачам, потому что – меньше паники со стороны пациента, меньше проблем, но с другой стороны, такое состояние, конечно, отмечается врачами, потому что оно не типично.

Сейчас стали появляться научные исследования, которые говорят об особенном нейродегенеративном, повреждающем центральную нервную систему, воздействии вируса SARS-CoV-2. В зависимости от того, как вирус действует в нервной системе, он может подавлять, или активизировать разные зоны.

Например, в 50-е – 60-е годы изучалась возможность производства лекарств, которые сильно подавляли аппетит. Были разработаны препараты, которые стали в Америке очень популярными в те годы. Но потом выснилось, что на фоне снижения веса люди умирали в достаточно большом количестве. Препараты запретили. Оказалось, что одна и та же зона, назовем ее зона Х, в головном мозге, имеет разные рецепторы, которых – огромное количество. И вот воздействие на одни рецепторы подавляет аппетит, а соседний участок с этими рецепторами - при воздействии на него у человека вызываются суицидальные настроения. Следующий рецептор зоны повышает давление в легочной артерии и приводит к сердечно-сосудистым патологиям и внезапным смертям. Когда это обнаружилось, ученые сломали головы в попытке понять, как же им так воздействовать на одни рецепторы зоны мозга, чтобы не затрагивать другие?! Как достигнуть так называемой селективности?

У коронавируса явно есть специфическое воздействие на рецепторы головного мозга, подавляющее волю человека. Это, вполне вероятно, может способствовать тому, что заболевание протекает в более тяжелой форме, потому что человек какое-то время не предпринимает никаких действий, не стремится заняться своим лечением, не испытывает страха за свое здоровье. В результате болезнь начинают лечить с запозданием, а это в свою очередь осложняет задачу. Хотя такая цепочка умозаключений тоже гипотеза, на уровне наблюдений врачей, работающих с коронавирусными пациентами. Нам предстоит разгадать множество тайн, связанных с COVID-19…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вирусолог объяснил, как распространяют коронавирус больные без симптомов

Пик заразности наступает примерно за один день до появления признаков болезни, рассказал «КП» эксперт Сеченовского университета (подробности)