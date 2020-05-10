Киевлянка Елена Лукаш: Наш президент трусит сказать «СССР». И заставляет скорбеть по пособникам фашистов. Нам стыдно!

Даже при президенте Владимире Зеленском украинцам не дали нормально отметить День Победы. На одном ТВ-канале «деккомунизировали» парад, закрыв советские символы чёрными плашками. Беспредел происходил в Одессе. Потомки коллаборационистов осквернили Аллею Славы. Они пытались помешать одесситам нести цветы к памятнику.

Правозащитница Елена Лукаш напомнила, что украинская земля полита кровью миллионов героев. И сегодня современному поколению запрещают нести Знамя Победы, не дают прикалывать к одежде Георгиевскую ленточку.

— Трусливый президент боится сказать два слова: «Красная Армия» и утверждает, что СССР причастна к развязыванию второй мировой и Холокосту, - написала Лукаш.

Киевлянка Елена Лукаш.

Правозащитница отметила, что тому же учат и детей в школах.

— Мы все должны скорбеть о пособниках фашистов и смотреть как отпрыски фашистских прихвостней валят памятники и глумятся над могилами, - пишет она.

Лукаш сравнила прошлого президента Петра Порошенко со спившимся фюрером. Она назвала его циничным бандеровцем, который лил украинскую кровь и запугивал народ, чтобы остаться у власти.

— Это очень стыдно осознавать. Но нам лично нечем гордиться, — подытожила она.

Кадры с трансляции минского парада были почти полностью перекрыты плашками зображення цензуровано .

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