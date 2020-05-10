"Выкатилось десятое колесо от телеги и открыло свой роток": Плющенко резко ответил Железнякову

После того, как на днях 15-летняя фигуристка Александра Трусова внезапно перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, между тренерами возникла перепалка. И хотя сама Этери Георгиевна лишь посетовала об ее уходе, в бой вступили другие силы.

Генеральный директор клуба «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал поступок Трусовой предательством. При этом он заявил, что теперь 9-классницу Трусову придется отчислить из общеобразовательной школы, которая состоит при клубе.

А потом за Тутберидзе вступился хореограф из ее группы Алексей Железняков;

«Уходя – уходи!

Друзья, многие из вас спрашивают меня: «Как же так почему, почему ушла Трусова и Розанов!?» Я честно вам заявляю, что не знаю подробностей и знать не хочу…

С Этери я работаю много лет, практически с самого начала становления команды «Тутберидзетим». Я помню, кем я пришел в эту команду, просто юнец, красиво танцующий юнец, и кем стал сейчас, благодаря Тутберидзе. Да, много над собой работал, очень много, но сколько нас таких. Если бы не эта команда, я не был бы тем, кем являюсь сейчас!

Предложите мне хоть миллион долларов, я останусь в этой команде, пока не уйду на пенсию и мои конечности уже не будут так работать, как сейчас.

Есть такое слово – благодарность. Помните всегда об этом. А время, жизнь и высшие силы всех нас рассудят», – написал Железняков.

А вскоре на слова Железнякова отреагировал сам Плющенко, которого обвиняют в переманивании готовых спортсменов и их тренеров.

«Алеша, молодец, садись, пять! Снова никого не трогаем, снова выкатилось 10-е колесо от телеги и открыло свой роток!

Тот случай, когда потерю никто не заметил. Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! — ответил Плющенко Железнякову. - Мы никого не трогаем, не переманиваем и уж тем более не пиаримся на подобных темах! Я долго молчал, но это уже перебор, «друзья»».

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