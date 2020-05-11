2020-05-11T00:29:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 11 мая 2020 года возросло до 1 915 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 11 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Новости о коронавирусеНовости о коронавирусеФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в России на 11 мая 2020 года возросло до 1 915 человек. Жертвами болезни за минувшие сутки в стране стали 88 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С начала выявления первых заболевших в РФ общее число заражений в разных регионах составляет 209 688 человек, количество больных в настоящее время - 173 467 человек.

Наибольшее число инфицированных по-прежнему приходится на Москву. Там врачи определили более 109 тысяч людей с положительными результатами тестов на covid-19.

Ранее сайт kp.ru писал, что коронавирусную инфекцию выявили у 1 723 российских военнослужащих, в вузах Минобороны заболели 1 132 человека. В госпиталях ведомства по последним данным находится 414 человек, в изоляторах по месту службы – 621, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 20 человек, изолированными на дому остаются 668 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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