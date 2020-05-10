2020-05-10T22:40:12+03:00
Коронавирус Covid-19

56 человек с диагнозом коронавирус умерли в Москве за последние сутки

Таковы данные, озвученные оперативным штабом
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Данные о количестве умерших пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция вечером в воскресенье, 10 мая, сообщили в оперативном штабе Москвы.

- За сутки скончались 56 человек. У каждого из них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — сообщили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками умерших меньше на четыре человека. Стоит отметить, что за те же сутки от коронавируса вылечились более тысячи москвичей. Рекордным же по числу выздоровевших стало 9 мая. Тогда отрицательные тесты на коронавирус получили более двух с половиной тысяч москвичей.

За последние сутки число заболевших пополнили 5551 человек. У половины из них болезнь протекает без симптомов. В списках по-прежнему много молодых. Более 45% новых заболевших моложе 45 лет.

Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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