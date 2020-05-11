Коронавирус в Турции, последние новости на 11 мая 2020: больше 138 тысяч человек заразились COVID-19

Последние новости о коронавирусе в Турции на 11 мая 2020 года таковы: общее число случаев заражения достигло 138 657, 3 786 человек скончались, 92 691 человек - выздоровел.

В Турции ситуация с COVID-19 отличалась от других стран. Несмотря на то, что инфекция быстро распространялась по Европе, в Турции в то время еще вовсю танцевали в ночных клубах и гуляли толпами. Но в марте в стране ввели строгие ограничительные меры. Одной из них стал комендантский час. В выходные, а иногда и в будни в стране действовал запрет на выход из дома. Первый раз прошел неудачно – местным жителям сообщили о комендантском часе за несколько часов до наступления субботы. Все быстро отправились в супермаркеты, чтобы купить продукты на все выходные. Образовались огромные очереди, люди могли заразиться и заразить других. Фотографии столпотворений заполнили социальные сети. После случившегося глава МВД подал в отставку, но президент ее не принял. До сих пор комендантский час проходит без подобных происшествий. Также все местные жители должны соблюдать социальную дистанцию и ходить в масках.

С 11 мая в стране начнут работать промышленные предприятия, и страна постепенно начнет выходить из режима самоизоляции. Кроме того, в Турции ожидают туристов летом, только неизвестно, когда именно ситуация с вирусом позволит их принять. Но владельцы отелей уже пообещали не понимать цены из-за эпидемии.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 11 мая 2020 года, накануне стало известно, что число заболевших COVID-19 достигло минимального уровня с конца марта.