Коронавирус в Италии, последние новости на 11 мая 2020: больше 105 тысяч человек вылечились от COVID-19

Последние новости на 11 мая 2020 года о коронавирусе в Италии таковы: выявлено 219 070 заболевших с начала эпидемии, 105 186 человек вылечились, 30 560 человек - скончались.

На текущий момент в стране стабилизировалась ситуация с COVID-19. Местные жители могут выходить в парки, гулять там с семьями, а также заниматься спортом. Кроме того, итальянцам разрешили встречаться с близкими родственниками. Но представители старшего поколения должны ходить в медицинских масках.

Также все спортсмены теперь могут приступить к тренировкам. Пока – к индивидуальным и, желательно, в закрытом помещении.

Постепенно в стране начнут открываться бары, кафе и рестораны, салоны красоты и фитнес-клубы, музеи, кинотеатры и театры. На данный момент в Италии разрешили возобновить оптовую торговлю и стройки. Выход из карантина будет поэтапным.

Но, несмотря на смягчение мер безопасности, туристам, скорее всего, въезд в страну будет запрещен до конца года.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 11 мая 2020 года, из страны вернулись уже шесть самолетов с российскими военными, которые помогали бороться с COVID-19 во время эпидемии.