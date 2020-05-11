2020-05-11T08:12:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 11 мая 2020: больше 105 тысяч человек вылечились от COVID-19

Мы представляем последние новости на 11 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 11 мая 2020: выход из карантина будет поэтапнымКоронавирус в Италии, последние новости на 11 мая 2020: выход из карантина будет поэтапнымФото: REUTERS
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Последние новости на 11 мая 2020 года о коронавирусе в Италии таковы: выявлено 219 070 заболевших с начала эпидемии, 105 186 человек вылечились, 30 560 человек - скончались.

На текущий момент в стране стабилизировалась ситуация с COVID-19. Местные жители могут выходить в парки, гулять там с семьями, а также заниматься спортом. Кроме того, итальянцам разрешили встречаться с близкими родственниками. Но представители старшего поколения должны ходить в медицинских масках.

Также все спортсмены теперь могут приступить к тренировкам. Пока – к индивидуальным и, желательно, в закрытом помещении.

Постепенно в стране начнут открываться бары, кафе и рестораны, салоны красоты и фитнес-клубы, музеи, кинотеатры и театры. На данный момент в Италии разрешили возобновить оптовую торговлю и стройки. Выход из карантина будет поэтапным.

Но, несмотря на смягчение мер безопасности, туристам, скорее всего, въезд в страну будет запрещен до конца года.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 11 мая 2020 года, из страны вернулись уже шесть самолетов с российскими военными, которые помогали бороться с COVID-19 во время эпидемии.

В Италии выздоровела 100-летняя женщина, ранее заразившаяся коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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