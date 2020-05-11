Коронавирус в США, последние новости на 11 мая 2020: уровень безработицы может составить более 20 %

Страна ведет нелегкую борьбу с эпидемией. Президент США Дональд Трамп считает, что общее число зараженных такое высокое, потому что в стране хорошая система тестирования на COVID-19. Последние новости о коронавирусе в США на 11 мая 2020 года таковы: 1 329 799 случаев заражения с начала эпидемии, 79 528 человек скончались, 216 169 человек - выздоровели.

Во всех штатах введен режим ЧС, действуют ограничительные меры. Одна из самых тяжелых ситуаций в Нью-Йорке. Несмотря на то, что местных жителей обязали носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию, от COVID-19 скончались больше 26 тысяч жителей штата. Госпитали и больницы переполнены, пациентов размещают уже в кафедральном соборе.

Но постепенно штаты начнут выходить из режима карантина. Миллионы американцев из-за эпидемии остались без работы. Уровень безработицы в стране сравнивают с тем, что был во времена Великой депрессии. Кроме того, в США ожидается дефицит мясной продукции, так как закрылись сразу несколько крупных мясокомбинатов.

Скоро при Белом доме образуют группу, которая будет заниматься вопросами восстановления экономики страны. Также Дональд Трамп уже представил трехэтапный план по выходу из карантина.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 11 мая 2020 года, уровень безработицы на фоне пандемии может составить более 20 %. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил советник Белого дома по экономике. Скорее всего, такие цифры появятся уже в июне.