Опубликован рейтинг самых популярных собак 2019 года: лабрадоры снова первые
Лабрадоры 29 раз подряд признаны самыми популярными собаками года. В 2019 эта порода снова обошла всех конкурентов в рейтинге Американских клуба собаководства – немецких овчарок, золотистых ретриверов и французских бульдогов.
Немецкие овчарки на втором месте по популярностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Рейтинг собачьих пород, куда водят зарегистрированные породистые щенки, довольно консервативен. Помимо лидеров в его топ традиционно входят пудели и ротвейлеры. Но в этом году случилось два прорыва. Прежде всего, впервые в топ-10 ворвались вельш-корги пемброк, выбившие из первой десятки такс. Авторы рейтинга утверждают, что корги обязаны своей популярностью нескольким обстоятельствам. Прежде всего, это любимая порода Ее Величества королевы Великобритании Елизаветы ІІ. Ну и особенности внешности, а именно «лисьи уши», тоже сыграли свою роль.
Третье место занимают золотистые ретриверыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Второй порыв года совершили исландские овчарки. Он поднялись сразу на 24 позиции и теперь занимают 155-е место. Эти собаки-пастухи известны еще со времен викингов, но в середине прошлого века порода оказалась под угрозой. Благодаря предпринятым усилиям популяция стала восстанавливаться, а в 2000-х годах начался их взлет популярности.
Французские бульдоги тоже популярны - у них четвертое местоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Топ-20 самых популярных пород собак 2019 года:
1. Лабрадор
2. Немецкая овчарка
3. Золотистый ретривер
4. Французский бульдог
5. Бульдог
6. Пудель
7. Бигль
Корги обязаны своей популярностью английской королеве Елизавете IIФото: GLOBAL LOOK PRESS
8. Ротвейлер
9. Немецкая короткошерстная легавая
10. Вельш-корги пемброк
11. Такса
12. Йоркширский терьер
13. Австралийская овчарка
14. Боксер
15. Хаски
16. Кинг-чарльз-спаниель
Собаки породы таксаФото: GLOBAL LOOK PRESS
17. Немецкий дог
18. Цвергшнауцер
19. Доберман пинчер
20. Ши-тцу
ИСТОЧНИК KP.RU