Опубликован рейтинг самых популярных собак 2019 года: лабрадоры снова первые

Лабрадоры 29 раз подряд признаны самыми популярными собаками года. В 2019 эта порода снова обошла всех конкурентов в рейтинге Американских клуба собаководства – немецких овчарок, золотистых ретриверов и французских бульдогов.

Немецкие овчарки на втором месте по популярностиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Рейтинг собачьих пород, куда водят зарегистрированные породистые щенки, довольно консервативен. Помимо лидеров в его топ традиционно входят пудели и ротвейлеры. Но в этом году случилось два прорыва. Прежде всего, впервые в топ-10 ворвались вельш-корги пемброк, выбившие из первой десятки такс. Авторы рейтинга утверждают, что корги обязаны своей популярностью нескольким обстоятельствам. Прежде всего, это любимая порода Ее Величества королевы Великобритании Елизаветы ІІ. Ну и особенности внешности, а именно «лисьи уши», тоже сыграли свою роль.

Третье место занимают золотистые ретриверыФото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй порыв года совершили исландские овчарки. Он поднялись сразу на 24 позиции и теперь занимают 155-е место. Эти собаки-пастухи известны еще со времен викингов, но в середине прошлого века порода оказалась под угрозой. Благодаря предпринятым усилиям популяция стала восстанавливаться, а в 2000-х годах начался их взлет популярности.

Французские бульдоги тоже популярны - у них четвертое местоФото: GLOBAL LOOK PRESS

Топ-20 самых популярных пород собак 2019 года:

1. Лабрадор

2. Немецкая овчарка

3. Золотистый ретривер

4. Французский бульдог

5. Бульдог

6. Пудель

7. Бигль

Корги обязаны своей популярностью английской королеве Елизавете IIФото: GLOBAL LOOK PRESS

8. Ротвейлер

9. Немецкая короткошерстная легавая

10. Вельш-корги пемброк

11. Такса

12. Йоркширский терьер

13. Австралийская овчарка

14. Боксер

15. Хаски

16. Кинг-чарльз-спаниель

Собаки породы таксаФото: GLOBAL LOOK PRESS

17. Немецкий дог

18. Цвергшнауцер

19. Доберман пинчер

20. Ши-тцу