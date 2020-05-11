«Я этих стариков не считал!»: предполагаемый владелец сгоревшего в Подмосковье хосписа не знает, сколько у него было постояльцев

Кто виноват в трагедии, унесшей жизни стариков, постояльцев хосписа «Второй дом» в подмосковном Красногорске, сейчас выясняют следователи. Напомним, пожар в частном доме, расположенном в элитном коттеджном поселке «Красногорская усадьба», вспыхнул вечером в воскресенье, 10 мая. На момент возгорания в здании находились 37 человек из них 20 человек вышли самостоятельно, пожарные эвакуировали 17 человек.

По данным подмосковного СК, в результате пожара погибли 9 человек. Им было от 66 до 90 лет. Еще девять стариков в тяжелом состоянии с множественными ожогами и признаками отравления угарным газом были госпитализированы. Шесть из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, трое в состоянии средней тяжести.

В первые же часы после трагедии поползли слухи, мол хоспис работал без документов. Однако эта версия не подтвердилась.

- Частное домовладение было предназначено для проживания лиц преклонного возраста, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в бане на втором этаже. Случайность, или не досмотрели, пока не понятно. Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Обвинение пока никому не предъявлено. Однако предполагаемый владелец хосписа, 33-летний предприниматель из Москвы Дмитрий Новиков, сейчас дает объяснения следователям.

Бизнес на стариках был тайной и для близких друзей семьи Новиковых.Фото: СОЦСЕТИ

- Он не смог точно ответить на вопрос о количестве постояльцев хосписа, сообщил, что не считал этих стариков, - сообщили «КП» источники в правоохранительных органах.

В "бизнесе на стариках" Дмитрий не новичок. Судя по отрытым данным единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Второй дом» было зарегистрировано еще в 2014 году. Спустя два года фирма была ликвидирована, после чего сеть хосписов перешла под руководство УК «Забота». Обе организации были зарегистрированы по одному и тому же адресу и принадлежали одним и тем же владельцам.

Скорее всего, сгоревший хоспис был не единственным в бизнес-империи Новикова. Как вы уже догадались, проживание стариков было платным.

По данным подмосковного СК, в результате пожара погибли 9 человек. Им было от 66 до 90 лет. Фото предоставлено очевидцами

- Сутки стоили от 1000 до 1200 рублей, - сообщили в СУ СК РФ по Московской области.

Для жителей элитного коттеджного поселка соседство с частным домом престарелых стало шоком. О том, что за забором живут старики, тут никто не знал.

- Гулять они никогда не выходили, вывески «хоспис» на доме не было. Мы до пожара даже не догадывались, что там творится, - рассказала жительница поселка Валерия Худякова.

По предварительным данным, дом предприниматель арендовал. Собственник уже установлен, но пока опросить его не удалось. Не известно также, знал ли хозяин для каких целей используется его домовладение.

Судя по всему, бизнес на стариках был тайной и для близких друзей семьи Новиковых. На условиях анонимности нам удалось пообщаться с подругой жены предпринимателя.

- Они жили всегда хорошо, деньги не считали. О том, что Дима предприниматель мы знали, конечно, но что у него хосписы свои, он никогда не рассказывал. Семья у них замечательная, дружная. Сыну сейчас 10 лет, с женой у них хорошие отношения, - рассказала подруга семьи Новиковых.