"Весь бой написан на лице": Фергюсон станцевал с капельницей в палате

В ночь на воскресенье в Джексонвилле (Флорида) прошел первый «коронавирусный» турнир по смешанным единоборствам. Главным боем шоу, проходившем без зрителей, была встреча легковесов Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, которые сражались за пояс временного чемпиона. Дело в том, что настоящий чемпион Хабиб Нурмагомедов не смог прилететь из Дагестана в США из-за пандемии, и его заменил Гэтжи.

А бой завершился неожиданно – в пятом раунде 31-летний Гэтжи, бывший в этом поединке явным адердогом, так отделал Фергюсона, что тот попал в больницу. В свое оправдание Фергюсон успел сообщить журналистам, что просто готовился к другому сопернику – борцу Нурмагомедову, а не к ударнику Гэтжи.

tonyfergusonxt Фергюсон станцевал с капельницей в палате

А на следующий день Фергюсон выставил свое фото с больничной койки, где весь бой написан на лице. Но потом прикрепил и видео, как он танцует в больничной палате, мол, все нормально – я поправляюсь.

Кстати, кто в этом бою все же поставил на Гэтжи, неплохо подзаработал. Как заявил глава UFC Дана Уайт, следующим соперником Гэтжи будет Хабиб Нурмагомедов.