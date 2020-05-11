2020-05-11T12:51:56+03:00
Политика

Путин поручил разработать план подъема экономики и помочь волонтерам

Президент распорядился засчитать врачам «коронавирусный стаж»
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент Владимир Путин дал ряд поручений правительству. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент Владимир Путин дал ряд поручений правительству. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам сразу двух совещаний, но все они касаются борьбы с эпидемией коронавируса.

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ:

- представить до 20 мая предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС России, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий для снижения рисков распространения коронавируса.

- установить порядок льготного исчисления стажа работы медицинских работников за период их работы с больными коронавирусом.

- разработать до 1 июня совместно с высшими должностными лицами субъектов России и с участием представителей объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

- развернуть до 20 мая селе Белокаменка Кольского района Мурманской области быстровозводимого полевого госпиталя с необходимым количеством больничных коек для оказания медицинской помощи коронавирусом.

- до 12 мая подготовить, утвердить и довести до сведения органов исполнительной власти регионов рекомендации по поэтапной отмене ограничительных мероприятий, определив сроки, критерии, параметры их поэтапной отмены и последовательность действий при такой отмене с учетом региональных особенностей.

ВОЛОНТЕРАМ ПРОСТЯТ АРЕНДУ И ОТЛОЖАТ НАЛОГИ

По итогам встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ президент утвердил еще один перечень поручений.

Путин поручил правительству обеспечить разработку и реализацию мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, которые занимаются предоставлением общественно полезных и социальных услуг:

- продление на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов и авансовых платежей по налогам.

- освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества. за апрель – июнь 2020 года.

- введение отсрочки по представлению отчетности в Минюст России и иные органы.

- ускорить доведение 3 миллиардов рублей, выделение которых предусмотрено распоряжением президента в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных организаций, оказывающих помощь социальным учреждениям и нуждающимся гражданам в период действия ограничительных мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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