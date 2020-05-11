Путин освободил волонтеров от уплаты аренды и поручил разработать льготные кредиты

Президент Владимир Путин дал поручения по работе НКО и волонтеров в условиях пандемии коронавиурса. Список составлен по итогам встречи 30 апреля с участниками акции "МЫВМЕСТЕ".

В первую очередь помощь окажут получателям президентских грантов - Фонд ежегодно выделяет лучшие проекты некоммерческих организаций со всей страны: это проекты по поддержке детей, спортивные проекты, исторические фестивали, культурные акции и другие. Много социальных проектов для помощи инвалидам, одиноким пенсионерам.

Эти НКО получают отрочку на полгода по уплате налогов и взносов. С апреля по июнь 2020 года волонтеры, арендующие помещения в государственных зданиях, освобождаются от уплаты за помещения.

Центробанку совместно с правительство поручено разработать программы "субсидируемых льготных кредитов" на выплату части зарплаты сотрудникам организаций. Такие выплаты в размере МРОТ получают на каждого сотрудника пострадавшие от пандемии коммерческие предприятия.

Стимулирующие выплаты в период с 15 апреля по 15 июля за "особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном режиме".

- Установить размер таких доплат с учетом категории работника, уровня дополнительной нагрузки,- текст поручения опубликован на сайте Кремля.

До 30 июня доплату будут получать также работники государственных и негосударственных организаций, принявшие на проживание инвалидов и престарелых граждан из стационарных организаций социального обслуживания.