«Брат-2»: Как сложилась судьба проститутки Мэрилин, хакера Сетевого и Кости Большого

Вторая часть фильма о приключениях Данилы Багрова вышла на большие экраны 11 мая 2000 года. Алексей Балабанов не поддался на уговоры Сергея Бодрова-старшего и все-таки снял картину в США. Фразы из фильма разлетелись на цитаты, саундтрек издавался отдельными альбомами, Сергей Бодров-младший, который сыграл главного героя, пропал без вести в сентябре 2002 года в Кармадонском ущелье, и к 20-летнему юбилею философского боевика «КП» собрала истории тех, кто остался в картине на втором плане.

Дарья Юргенс (52 года)

Проститутку Мэрилин, которая «по-русски Даша», сыграла томская актриса Дарья Юргенс. Она поступила и отучилась в знаменитом Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, а потом поступила в Молодежный театр на Фонтанке. «Брат-2» был всего лишь вторым фильмом в карьере актрисы (после драмы «Про уродов и людей»). На тот момент она уже успела побыть в браке за актером Евгением Дятловым и родить ему сына Егора (парню сейчас 29 лет, он тоже стал актером).

Увы, звездной карьеры Дарье построить не удалось, хотя она востребована в сериалах — играла в «Каменской», «Ментовских войнах», вот уже 14 лет снимается в «Морских дьяволах» в роли капитана с позывным Багира. Участвует в мюзиклах питерского театра «Балтийский дом». От актера Петра Журавлева родила дочь Александру (12 лет). Последним гражданским мужем актрисы стал Эльвин Аскеров.

Кирилл Пирогов (46 лет)

Актер Мастерской Петра Фоменко приходил в «Брата» звездой фильма «Орел и решка» - одной из последних картин Георгия Данелия. Пирогов исполнил роль Ильи Сетевого, сослуживца Дани Багрова, с которым они воевали в Чечне. Он сполна реализовал себя в театре — получил кучу престижных наград («Чайка», «Хрустальная Турандот») и теперь ставит в Щукинском театральном училище выпускные спектакли. Успешно писал музыку к фильмам («Питер FM»).

У актера было еще несколько заметных, но не главных ролей в кино — в фильмах «Прогулка», «Жмурки», «Обитаемый остров» и сериалах «Доктор Живаго», «Троцкий», «МакМафия» (Великобритания). Жены и детей нет, в закулисье судачили о романе актера с коллегой Галиной Тюниной.

Александр Дьяченко (54 года)

Атлет Александр Дьяченко (рост 191 см и под центнер мышц) сыграл сразу две роли в «Брате-2»: и охранника Николаевского банка Костю Громова по прозвищу Большой, и его брата-близнеца, хоккеиста НХЛ Дмитрия. Фактурный актер оказался в картине неслучайно: с 93 года он жил в США, окончил там Колумбийский университет и работал в США спортивным агентом известных русских хоккеистов, начавших карьеру за океаном — так в фильме появились Алексей Морозов, Дарюс Каспарайтис, Яромир Ягр. Именно Дьяченко договорился, что Балабанов снимет сцену прямо на реальной тренировке «Питсбург Пингвинз». У актера десятки ролей в российских фильмах, однако наиболее заметные появились не так давно — в сериале «Мажор» (отец главного героя), «Первые» (Петр I), а в американском боевике «Хантер Киллер» 2018 года он сыграл российского президента Николая Закарина.

В 2005 году он развелся в гречанкой, с которой жил в США и имени которой не называет. В 2014 году в программе НТВ «Говорим и показываем» появилась 20-летняя военнослужащая армии Израиля Эвелина, объявившая себя дочкой актера. Сам Александр это никак не комментировал. В настоящий момент не женат. Играет в группе Antigo, ставит спектакли.

Александр Робак (46 лет)

Кто бы мог подумать, что последователь Михаила Евдокимова, амбассадор образа русского мужика, что и стакан махнуть может, и Родину спасти, если надо, начинал с фильма «Брат-2». Внимательный зритель помнит первую сцену, когда мужчина упитанного вида в пиджаке у джипа — хозяин жизни, символ Новой России — возле Останкинского пруда читает Лермонтова под «Лебединое озеро» Чайковского. Это был 27-летний актер Александр Робак из Златоуста.

Несмотря на гигантскую фильмографию, карьерный взлет он начал в 2014 году с роли ушлого вэдэвэшника Витьки Каравая. Теперь почти в каждом сериале, который выходит в России, роль русского работяги (или братка) получает Робак: «Сладкая жизнь», «Домашний арест», «Жуки», «Колл-центр», «Война семей» и так далее. У актера трое детей: Арсений (25 лет, актер), Платон (15 лет), Степан (5 лет). Живет в Москве, женат на Ольге Робак, у которой медицинское образование.

Дмитрий Орлов (48 лет)

Одного из боевиков, разыскивающих Данилу Багрова и в первой, и во второй части «Брата», сыграл Дмитрий Орлов — его еще часто путают со Владимиром Вдовиченковым. Благодаря характерной внешности артист частенько исполнял роли братанов, зеков и иногда силовиков («Сестры», «Морской патруль», «У Бога свои планы», «Метро»). Чаще всего это были не главные роли. Зато Орлову повезло в любви — он был женат на звезде фильма «Прогулка» Ирине Пеговой, которая родила ему дочь Татьяну (13 лет). Развелся в 2011 году и заново женился на косметологе Натали Бражник. Участвует в антрепризных спектаклях, был соведущим шоу «Между нами, девочками» (Первый канал), снял фильм «Московский фейерверк».