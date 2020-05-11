Россия – третья в мире по заболеваемости COVID-19

К понедельнику в нашей стране прибавилось 11 656 новых случаев коронавируса. В итоге Россия вышла на третье место в мире по количеству зараженных: 221 344 человека. На первом сейчас США, где инфекцию подхватили больше миллиона жителей (1 329 799), на втором — Испания, 224 350 больных.

- Рост новых случаев коронавируса связан не только с распространением эпидемии, но и с расширением тестирования, - поясняет демограф, кандидат исторических наук, председатель правления Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина. - По данным Роспотребнадзора, сегодня у нас тестируется в среднем около 180 тысяч человек ежедневно. При этом почти у половины ковид-положительных людей (точнее, 40-50%) на момент тестирования болезнь протекает бессимптомно.

В то же время наша страна сейчас на 18-м месте по количеству погибших от COVID-19. По данным на начало недели зарегистрировано 2009 летальных исходов. Однако пришла печальная новость из Управления ЗАГС Москвы: свежая статистика за апрель показала прирост смертности в столице по сравнению с прошлым годом на 18,4%. Если сравнивать с еще более ранним периодом, то смертность выше средней за последние 10 лет на 20%.

- Рост цифр, к сожалению, ощутимый, - говорит Дарья Халтурина. - Причем, к апрельским данным добавляется еще количество летальных случаев за первую декаду мая, когда число смертей в день было выше, чем в апреле. Основной вклад, очевидно, вносит коронавирусная инфекция. Нужно учитывать, что смертность от некоторых других причин в условиях самоизоляции, как правило, снижается. Многие люди сидят дома, поэтому меньше народу погибает от других ОРВИ, травм на производстве, а также ДТП.

Как же так может быть, ведь по всей стране за все время эпидемии зарегистрировано только 2009 смертей? Эксперты предполагают, что вклад в смертность может вносить и сама ситуация эпидемии: часть больных просто не получает вовремя медицинскую помощь – кто-то, возможно, не дождался приезда скорой, которые перегружены «ковидными» вызовами. А многие просто побоялись вовремя обратиться к врачу со своими хроническими заболеваниями, ну а потом было слишком поздно.

И все-таки Москва пострадала от коронавируса меньше других мировых столиц, отмечают демографы. В том же Нью-Йорке после начала эпидемии еженедельная смертность подскочила в 6 раз!

- В этом у нас ведущую роль сыграла в социальная изоляция — она была введена своевременно, раньше, чем во многих других городах и странах на ранних стадиях эпидемии, - считает Дарья Халтурина.

Демограф, кандидат исторических наук, председатель правления Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья ХалтуринаФото: Иван ПРОХОРОВ

ВОПРОС В ТЕМУ

Почему до конца марта смертность была ниже, чем обычно?

В январе-марте этого года число умерших в России из расчёта на 1 тысячу населения снизилось по сравнению с таким же периодом прошлого года на 3,8%, сообщает пресс-служба Минздрава. При этом в марте 2020 года отмечается небольшой рост числа умерших по сравнению с мартом 2019 – на 0,5% или 827 человек.

В то же время зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов обнародовал у себя в соцсетях примечательную статистику по столице. «Умерли в Москве от болезней и старости: январь-март 2018 года - 32 279 человек; январь-март 2019 года - 31 765; январь-март 2020 года - 31 021 человек», - написал Венедиктов. Выходит, в этом году смертность в целом даже снизилась.

- Так и должно быть, в России в последние годы наблюдается тренд снижения смертности. При этом в марте у нас уже была введена самоизоляция. А опыт всего мира показывает: во время карантина снижается смертность от ряда причин, связанных с гриппом, ОРВИ, а также от ДТП, - рассказывает демограф Дарья Халтурина. - Вклад коронавируса в смертность в марте еще не был ощутимым. Во-первых, потому, что вспышка заболеваемости в нашей стране только набирала обороты. Во-вторых, потому что смертность от инфекции отложенная — она наступает в среднем через 2-3 недели после появления симптомов. К сожалению, мы уже видим это в апреле, когда прирост смертности стал очень заметным.

По расчетам эпидемиологов, кривая роста еще продолжит идти вверх в мае, а затем может пойти спад — как заболеваемости, так и смертности. При условии, что изоляция будет сниматься постепенно, и люди продолжат соблюдать правила санитарии и гигиены (мытье рук, ношение масок в общественных местах).

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