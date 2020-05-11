Чтобы не ложиться в больницу, СOVID-диссиденты обвинили врачей в подделке диагноза

Чумовая история в Урюпинске. Там умер в больнице 69-летний дед: госпитализировали его с почками, а конец наступил от Ковида-19.

Ну, то есть, вскрытие так показало. Почки дали осложнение на легкие, всех покойников, у кого в карточке записаны ОРВИ или пневмония, сейчас проверяют на актуальную заразу.

А теперь цимес.

Родственники деда, в особенности, его внуки, НЕДАВНО ПРИЕХАВШИЕ ИЗ МОСКВЫ И, ВИДИМО, ПРИТАЩИВШИЕ ОТТУДА «ПОДАРОЧЕК», наотрез отказались признавать диагноз.

Внучка покойного Ирина – типичная фитоняшка, которая обычно учила пользователей Инстаграма качать пресс и попу, - выложила на страничке чрезвычайно путаное видео, смысл которого – власти все лгут, политрук лжет, диагноз подтасован.

Какие основания для таких громких обвинений?

Вы там стоите? Лучше сядьте.

«В первоначальной справке о смерти было написано: причина – острая респираторная недостаточность и двусторонняя пневмония, а вовсе не Ковид. Значит, никакого Ковида и нет», - примерно так обличает Ирина.

У вас сейчас глаза на лоб полезли от такой незамутненности?

А девица это на полном серьезе. Я же говорю - фитоняшка.

Оперативный штаб Волгоградской области объясняет, уже не ей, а моим коллегам-журналистам, кинувшимся проверять громкий пост: мол, естественно, в справке не Ковид! Она же выдана 22 апреля, а вскрытие проводили 24-го! Оно и подтвердило диагноз…

Пожилому мужчине поставили диагноз "острая респираторная недостаточность и двусторонняя пневмония"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Который, отметим в скобках, каждому дураку был ясен, ведь острая респираторная недостаточность означает, что человек задыхался.

В справке, которой трясет Ирина, кстати, русским по белому написано, что она предварительная, неокончательная (окончательная - после вскрытия)…

Но пофиг дым, у няшек своя логика:

- Можно сделать вывод, что дедушку вскрыли тихо и два дня вместо настоящего бесплатного диагноза ему ставили диагноз высокооплачиваемый, - прямая цитата.

Высокооплачиваемый диагноз, имеется в виду такой, за который медики получают обещанные президентом доплаты. То есть, должны получать: соцсети полны скандалов, что деньги до докторов не доходят, но героиня твердо основывается на том, что деньги выделяются...

Дальше совсем прекрасно.

Медики – это же Ковид! Это ЧП! – тестируют всю семью умершего дедушки, и вирус обнаруживается у бабушки (супруги покойного) и внука, двоюродного брата высокоумной инстаграмщицы. Сама она, якобы, чиста. Хотя на третьем месяце эпидемии ясно, что тесты постоянно врут, но сделаем вид, что мы поверили...

Семье выдается предписание: срочно госпитализировать инфицированных внука и бабушку, - родственники лаются из-за забора с исполнительницей в белом халате:

- С кем мы контактные? А-а-а, не знаете? Ну, вот, когда узнаете, тогда приходите, - сваристыми такими голосами, это видео девушка тоже собственными ручками выкладывает в Инстаграме.

Родственница считает, что анализ подтасован.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«С медиками вели себя некорректно, - мрачно сообщает штаб волгоградским журналистам. – Отказывались получать предписания Роспотребнадзора: информация об этом и об отказе от госпитализации передана в полицию. Пытались скрыть эпиданамнез: что внук с подтвержденным диагнозом и внучка в конце марта вернулись из Москвы».

Короче, неделю 24/7 полиция дежурит у дома Ковид-диссидентов. Обеспечивает Родине безопасность, капризной семье изоляцию.

- На нашу семью обрушился просто террор, - оценивает усилия госслужащих наша красавица. Ежедневно к нам ходят по несколько человек в масках, берут у нас тесты. Нам начали угрожать понятыми. Нам начали угрожать штрафами... Ежедневно нам приносят постановление о необходимости соблюдать самоизоляцию, но мы его не подписываем, потому что это ложь.…

Праздник какой-то! Особенно угроза понятыми страшная.

Наблюдаю за этим шапито несколько дней, последние новости такие: повторные анализы бабушки и брата Ковид не подтвердили (см. абзац «Тесты постоянно врут»), Роспотребнадзор подал в суд на принудительное помещение бабушки в инфекционную больницу. Поп-корн уже кончается.

Чтобы люди поняли правильно: у меня тоже много претензий к государству. Например, я не понимаю, как людей отправили в отпуск, но не дали им на это денег из бюджета? Работодатель же тоже не дурак – платить. Ну, ставьте тогда полевые кухни во дворах, кормите голодающих армейской кашей. Уже есть те, кто голодает.

Или: я расцениваю как изощренное глумление отказ государства обеспечить народ масками при введении штрафов за отсутствие этих масок. У нас эпидемия – или где? Национальное бедствие – или как? А если, не дай Бог, война, патроны солдаты тоже будут сами покупать?

Маски должны выдаваться бесплатно, и только так...

То есть, я не лоялист, совсем.

Но если кто-то обвиняет врачей в коррупции: придумали диагноз, придумали положительные тесты, подтасовали, оболгали – этот кто-то должен обвинение доказать. Выудить признание у патологоанатома, найти документы о приписках, какое-нибудь аудио.

Иначе бардак.

Представители минимум четырех служб бегают, как посоленные, вокруг одной-единственной фри с интернетом, а та, знай, их хает…

Очень либеральное у нас государство. Во всех смыслах.

Народу в помощи отказывают, а со скандалистами нянчатся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В московском СOVID-центре нашли стопроцентный метод лечения коронавируса у тяжелых пациентов

Как работает переливание антиковидной плазмы и откуда берутся слухи, что ее за валюту продают олигархам (подробности)

Эксперты объяснили, почему во время пандемии люди верят конспирологам и видят врагов во всех подряд

Раскрываем четыре ошибки сознания, которые превращают нашу жизнь во время коронавируса в кошмар (подробности)