Эксперт о заявлении Климкина: Украине тяжело признать Россию победительницей нацизма, отсюда дешевой популизм
Бывший министр иностранных дел незалежной Павел Климкин заявил, что Россия не имеет морального права праздновать День победы над Германией.
«Россия использует этот день, чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны», — считает человек, несколько лет возглавлявший украинское внешнеполитическое ведомство. Климкин полагает, что Москва пытается «присвоить победу» над Гитлером.
Тут логично обратить свой взор к психиатрам. Но «КП» политкорректно обратилась к известному политологу Денису Денисову.
- Бывший глава МИДа Украины заявляет, что морального права праздновать День победы у России нет. Провокационное заявление для высокопоставленного дипломата — пусть и бывшего.
- Климкин пока еще не выпал из большой украинской политики. Хотя реальный пост и не занимает. Он и дальше будет делать аналогичные заявления — парадоксальные для нормального, образованного человека.
- Зачем?
- Павел Анатольевич надеется вернуться на высокую должность — есть варианты и в правительстве, и в парламенте. Не исключен и вариант с руководством состоятельным филиалом западного фонда на территории Украины.
- Бывший украинский министр обозначился синхронно с заявлением из Вашингтона что Большую войну выиграли США и Британия...
- Он один из участников конструирование новой реальности — то, к чему устремлены и ряд западных партнеров. И уже третье десятилетие Украина движется как страна сателлит в их кильватере. Такие заявления одного из бывших высших украинских чиновников выглядят логичными.
- В чем логика?
- Прямо заявить, что Россия — не основная часть СССР, победившего Гитлера, Климкин сказать не мог. Ну, потому что это был бы уже абсурд. Но в его заявлениях прозвучало традиционное для нынешней Украины передергивание. Как бы от имени ряда государств. В том числе Украины. Связанные с тем, что страны на постсоветском пространстве, в том числе Украина, отказались от Великой победы.
- Отказавшись от участия в победе, к кому они примкнули?
- Они признали коллаборантов, сотрудничавших с Гитлером, что выступали как «независимая» воюющая сторона, а в некоторых регионах и как «герои сопротивления против тоталитаризма».
- Украина тут впереди планеты всей?
- Нет, ярче всех тут выступили прибалты.
- Украине комфортно в данной роли?
- Украине крайне некомфортно, когда Россия выступает как правопреемница СССР . Что претендует на главную роль в великой победе над нацизмом. Вот это украинцам очень не нравится. Они и сами, вроде бы, отказались от этого в былые годы. Но и России не могут сейчас эту роль отдать.
- Так это позиция собаки на сене — ни себе, ни людям?
- Да, такое странное продолжение всей этой истории.
- Климкин в кучу смешивает победы над нацизмом и военные конфликты в Грузии в 2008-м и на Донбассе в 2014-м...
- Сложно отнять у экс-министра МИДа Климкина право такую чушь нести. Причем этот подход нельзя назвать ни украинским, ни европейским. Этот подход дешевый, чисто популистский. В мире достаточно подобных Климкиных, которые продолжат пытаться анализировать геополитические подходы России к ключевым эпизодам мировой истории в силу своих скудных убеждений. И будут выдавать подобные сентенции как псевдо-сенсации.
- Климкин заявляет что все украинцы с 1941 по 1945 годы погибли за свободу своей страны «в борьбе с тоталитарными режимами», имея виду и Берлин, и Москву...
- Уравнивание — это старая тема для украинской политики, для значительной части ее элиты. Климкин из лагеря Порошенко, лагеря квази-патриотов. Это заявление - провокация с точки зрения морали и жизни. Но подходит под нормальное восприятие той конструкции, которая на Украине выстроена за последние 30 лет.
- Климкин заявил про войну, которую надо выиграть. Прямо намекая на войну с Россией. И считая, что это война —продолжение той, что началась в 40-е годы ХХ века.
- Это абсурд с точки зрения этики. Самое плохое, что подобные конструкции навязываются подрастающему поколению. Набор абсурдистских лозунгов калечит мозги молодых украинцев. Ведь далеко не все полезут в книжки, чтобы понять — что и как происходило в первой половине 40-х. И многие сделают выводы, что это - цепь войн народа Украины с Россией. Которая, якобы, растянулись на всем протяжении украинской истории.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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