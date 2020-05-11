Полиция задержала вора, вскрывшего сейф с бриллиантами экс-супруги миллиардера Олега Дерипаски

Дело об ограблении квартиры экс-супруги миллионера Олега Дерипаски, Полины Юмашевой раскрыли по «горячим следам». На поиски преступников ушло чуть более суток. Напомним, в ночь на 9 мая вор пробрался в квартиру госпожи Юмашевой в элитном районе Москвы Хамовники в Большом Левшинском переулке. Домушник сумел забраться внутрь через балконную дверь и прихватил с собой самое ценное: золото и бриллианты, которые хранились в сейфе. Ущерб превысил 50 миллионов рублей.

О том что дело раскрыто, столичный главк МВД пока официально не сообщает. А вот помощник Полины, который отвечает на ее телефон, уверяет, что проблема уже решена.

- У нас все хорошо. Вора поймали и уже вернули хозяйке часть драгоценностей, - сообщил он «Комсомольской правде».

Напомним, российский бизнесмен Олег Дерипаска больше двух лет назад развелся с Полиной Дерипаской. После расторжения брака Полина взяла девичью фамилию Юмашева. О том, какое имущество ей досталось не сообщается. Поженились они в 2001-м году. У пары двое совместных детей: сын и дочь.