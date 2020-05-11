Ученые объяснили, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

О разнице влияния коронавирусной инфекции на организм мужчины и женщины было сказано уже много. Нидерландские ученые из университетского медицинского центра Гронингена провели крупное клиническое исследование и смогли обосновать, отчего вирус SARS-CoV-2 опаснее именно для представителей сильного пола, чем для дам.

Исследование проходило в два этапа и в нем принимали участие исключительно пациенты с сердечной недостаточностью. На первом этапе ученые проанализировали образцы крови 1485 мужчин и 537 женщин. На втором - 1123 мужчины и 575 женщин.

Проанализировав данные пациентов в возрасте 60-70 лет из 11 стран, специалисты пришли к выводу, что в зоне риска находятся преимущественно мужчины с сердечной недостаточностью. У них в плазме крови зафиксирована повышенная концентрация особого белка ACE2 (АПФ2 - ангиотензинпревращающий фермент 2). Он является мишенью для коронавируса, так как через него заражает организм. Из-за того, что у сердечников ACЕ2 в плазме больше, то вирус инфицирует здоровые клетки значительно быстрее, пишет Mirror/

- Когда мы обнаружили, что у мужчин больше ACE2 белка, чем у женщин, я понял, что это может объяснить повышенную смертность от COVID-19 среди представителей сильного пола, - заявил участник исследовательской группы, доктор Исайя Сама.

Ученые также установили, что на уровень ACE2 в крови не влияют препараты, используемые для лечения артериального давления. Но это заключение вовсе не говорит о том, что нужно отказываться от приема этих лекарств, отмечает руководитель исследования, профессор кардиологии Адриан Вурс.

При этом специалисты подчеркивают, что их пациенты, которые участвовали в исследовании, не были заражены коронавирусной инфекцией. Поэтому их выводы носят скорее теоретический характер, чем практический.

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