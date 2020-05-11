"Комсомолка" разыскала наградные листы родной бабушки Миллы Йовович

В интернете продолжают обсуждать выступление во время самоизоляции голливудской актрисы Милу Йовович, которая к 9 мая на чисто русском языке прочитала детям свою любимую сказку "Муха-Цокотуха". Талантливое выступление актрисы заметили не только дети.

- Таким образом голливудская звезда с украинскими корнями присоединилась к инициативе "Сказки на дому". Родилась в Киеве, а читает сказки на русском, - успели упрекнуть на отдельных украинских сайтах героиню блокбастеров "Пятый элемент" и "Обитель зла".

Бабушка и дедушка Милы.Фото: instagram.com

Но в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Милла Йовович решила немного остудить пыл украинских блогеров и поздравила своих подписчиков в Instagram с праздником, и опубликовала фотографии своих русских бабушки Татьяны Поповой и дедушки Александра Логинова.

- Хочу всех поздравить с большим праздником, Днем Победы! 8 и 9 мая, соответственно, знаменуют конец Второи мировои вои ны как для союзников, так и для русскои армии. В моеи семье было много бои цов и солдат, которые сражались на вои не. Это фотография моеи бабушки Татьяны Поповои , которая поступила на медсестру на передовои , когда еи было всего 16 лет. К своему 18-летию она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина. Ее муж, мои дед по материнскои линии Александр Логинов, тоже всю вои ну боролся. Также мои дед по отцовскои линии Богдан И овович воевал в рядах югославских партизан.

Награды родственников Милы Йовович.Фото: instagram.com

Вы можете сказать, что я из длинного ряда бои цов, солдат и революционеров, и я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, из которых я родом. Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда она была еще ребенком, и больше ничего не кажется таким сложным. Сегодня я хочу почтить их воспоминания и воспоминания всех смелых душ, которые боролись за то, чтобы сделать этот мир лучше и достои нее. Нам нужно больше таких людеи сегодня", - написала в своем Instagram американская актриса с русскими корнями.

Благодаря Центральному архиву Минобороны России "Комсомольская правда" выяснила подробности боевого пути бабушки Миллы Йовович. Согласно рассекреченным документам, старшина медицинской службы Татьяна Ивановна Попова прошагала вместе с 250-й Стрелковой Бобруйской Краснознаменной ордена Суворова дивизии от Ржева, через Орел, Гомель, Минск и Варшаву до самого логова врага в Берлине.

ВЫЖИЛА ПОДО РЖЕВОМ

Удивительно даже не то, что Попова прошла сквозь все эти сражения без единого ранения, а то, что ей вообще удалось сохранить себя на передовой. Ведь она постоянно рисковала своей жизнью, так как была санинструктором 329-ой отдельной разведывательной роты. Это значит, что девушка сама регулярно встречала возвращающихся разведчиков. В ее задачи входило спасение жизней раненых разведчиков и языков, которых они пленили.

Наградные листы Татьяны Поповой. Фото: ЦАМО Минобороны России

Татьяну Попову призвали на фронт в июне 1942 года в разгар Ржевской битвы и оборонительной операции под Демянском. В той "ржевской мясорубке", которая имела протяженность около 200-сот километров, погибло и было ранено более миллиона советских бойцов. Этому страшному сражению посвящено стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом".

Наградные листы Татьяны Поповой. Фото: ЦАМО Минобороны России

Согласно воинскому аттестату, на момент поступления на службу в июне 1942 году, уроженке города Плавск Тульской области Татьяне Поповой было всего 17 лет. Нет, Милла Йовович ничего не перепутала, когда заявила, что бабушка ушла на фронт в 16 лет. Это скорее всего правда: Плавск был оккупирован гитлеровскими войсками еще в октябре 1941 года, а подворье храма Сергия Радонежского (храм в центре города) фашисты превратили в лагерь смерти (об этом плавчанин Петр Сальников написал книгу "Горелый порох"). Поэтому, если бы Попова не ушла на фронт и осталась дома, ее бы точно угнали в Германию.

Наградные листы Татьяны Поповой. Фото: ЦАМО Минобороны России

К середине 1943 года, полк, в котором служила санинструктор Татьяна Попова пробьется с боями к Мценску (совсем рядом с уже освобожденным Плавском) и повернет к Белоруссии. Ее дивизия возьмет четкий курс на Европу.

САНИНСТРУКТОР РАЗВЕДРОТЫ

За время службы бабушка Миллы Йовович носила звание сержанта, старшего сержанты, а окончила войну старшиной. В Берлине ее форму украшал знак "Отличный разведчик", Медаль "За боевые заслуги" (21.08.1944 г.), Медаль "За отвагу" (27.12.1944 г.) и орден "Красной Звезды" (29.04.1945 г.). Все эти награды можно увидеть на странице Instagram Миллы Йовович. На снимке можно заметить два ордена "Красной Звезды", которые хранятся в семье. Очевидно, что второй принадлежал ее будущему супругу.

Читаем представление на Татьяну к первой награде в 1944 году, которое писал гвардии капитан Бабич: "Санинструктор учебной роты. За время пребывания в роте проявила себя мужественной и отважной. За период наступательных боев оказала помощь многим раненым. 16 июня 1944 г. взвода находились на окраине КП дивизии. При обстреле противником из артиллерии ранило командира взвода и двух курсантов. Несмотря на сильный огонь ст.сержант Попова Т.И оказала помощь раненым, с помощью курсантов вынесла из под обстрела и доставила своевременно в медсанбат. 18 июля 1944 го. при охране КП тяжело ранило курсанта. Санинструктор Попова Т.И под разрывами снарядов оказала помощь и отправила в медсанбат. Раненому была спасена жизнь".

СПАСЛА ОТ ПЛЕНА ДВУХ РАЗВЕДЧИКОВ

За следующий подвиг Татьяну Попову начальник штаба 250-й Стрелковой Бобруйской Краснознаменной ордена Суворова дивизии полковник Смирнов представил к ордену Славы 3-й степени. Но из армии в пришли наградные документы на медаль "За отвагу".

Вот как он описал действия на поле боя уже ставшей старшиной медицинской службы Татьяны Поповой: "В ночь на 19 ноября 1944 г. разведпартия выполняла боевую задачу по захвату контрольного пленного (очередной "язык" должен был подтвердить показания предыдущего военнопленного - прим.Ред.). Товарищ Порова под пулеметным огнем противника оказала медицинскую помощь раненым в этой операции двум бойцам - разведчикам. И раньше товарищ Попова проявляла смелость и отвагу на поле боя. Так, 2.11.1944 г. товарищ Попова во время ночной контратаки противника, под огнем, оказала медицинскую помощь двум разведчикам и одного из них - старшего сержанта Георгиева спасла от плена, помогла ему выйти с поля боя".

В наградном листе на орден "Красной Звезды", что бывает редко, полковник Смирнов позволяет себе немного эмоций. Он пишет, что Татьяна Попова "показала себя не только хорошим санинструктором, но и Смелой разведчицей". "Смелой" они пишет с заглавной, большой буквы. Этим он хочет подчеркнуть заслуги подчиненной, чтобы не вышло, как с орденом Славы....

А вот еще из наградного документа: "вместе с разведчиками весь период наступления находилась на переднем крае, вынесла с поля боя 15 раненых разведчиков и четырех убитых с оружием. За весь период боев ни один раненый или убитый разведчик не остался на поле боя. В деревне Киршинен (Польша - прим.Ред.) во время контратаки противника был ранен командир взвода мл.лейтенант Куленков и раненому угрожала опасность - противник мог захватить его в плен, санинструктор товарищ Попова, рискуя жизнью, вынесла раненого с поля боя, чем спасла офицера".

ВНУЧКА ДИВЕРСАНТОВ

После войны Татьяна Попова выйдет замуж за офицера Александра Логинова и сменит свою фамилию.

- Дедушка Александр Логинов также прошел всю войну, а дедушка по отцовской линии, Богдан Йовович, воевал в рядах югославских партизан, - пишет Милла Йовович в социальных сетях.

Актриса добавляет, что когда сталкивается с лишениями, всегда вспоминает о том, через что пришлось пройти ее бабушке.

Трудности для молодой семьи Логиновых после войны не закончились: молодую семью бросали по гарнизонам. Вторым ребенком Татьяны стала Галина. Учиться в школе ей уже пришлось в Днепропетровске, куда перевели служить ее отца.

Уже в 1973 году Галина поступит в киностудию имени Довженко в Киеве, где познакомиться с врачом-югославом Богданом Йововичем (его отец и дядя участвовали в начале 60-х годов в попытке свержения Иосипа Броз Тито, после чего бежали всей с семьей из Албании через Одессу в Киев под видом туристов) и выйдет за него замуж. 17 декабря 1975 года в семье беглых Йововичей родится дочь Милла, которую при рождении назовут Милица.

Пришлось поскитаться, чтобы запутать следы: по детским воспоминаниям самой Миллы она ходила в украинский детский сад, но росла в Москве. Потом мать перевезла ее в Киев, где некоторое снималась в советских фильмах "Много шума из ничего" и "Миллионы Ферфакса".

- Родилась на Украине по большей части случайно, - пишет в своих воспоминаниях Милла Йовович.

Скрываться от первого лица Югославии в СССР Броза Тито можно было до тех пор, пока между странами были напряженные отношения. Но в 1968 году Тито приехал с личным визитом в СССР и это был скверный знак для всех Йововичей.

В январе 1981-го года, вместе с мужем и дочерью Галина была вынуждена эмигрировать из СССР. К этому времени Тито стал подозревать в шпионаже даже свою собственную жену. Сначала семья Йововичей жила в Лондоне, а затем перебралась в США. Оставшись без поддержки мужа, Галина сделала из Милицы актрису и стала ее личным агентом: с 9 лет Милла работала моделью, а с 13 стала сниматься в кино.

Милла побывала замужем за режиссером Люком Бессоном, но стала счастлива в третьем браке с режиссером Полом Андерсоном. Сегодня счастливая пара воспитывает троих дочерей. Своим детям Милла читает им сказки на русском, сербском, французском и английском языках.

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