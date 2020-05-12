2020-05-11T18:23:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 12 мая 2020 составляет 221 344

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 12 мая 2020 года, последние обновления
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 12 мая 2020 года.Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 12 мая 2020 года.Фото: REUTERS
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Официальное число заболевших коронавирусом в России на 12 мая 2020 года в нашей стране составляет 221 344 случаев болезни. За последний день было выявлено 11 656 новых случаев. Относительно средний показатель относительно последних дней. Вирус был обнаружен в 84 российских регионах. 5 417 человека, или же 46,5% случаев, были из числа тех, кто не имел активных проявлений болезни, но попал в контакт с зараженными ранее. Таковы официальные данные, которые были предоставлены региональными оперативными штабами по контролю за распространением COVID-19 и кроме того, размещены на сайте стопкоронавирус.рф.

Что же касается более подробного расклада по числу заболевших в регионах, то тут на первом месте - Москва (115909), Московская область (21637) и Санкт-Петербург (7711). За ними идут Нижегородская область (4733), республика Дагестан (2772), Мурманская область (2416), Краснодарский край (2027), Свердловская область (1952), Тульская область (1881), Ростовская (1851), Калужская область (1828), республика Татарстан (1761), Рязанская область (1744), Брянская область (1678), республика Северная Осетия - Алания (1647), республика Башкортостан (1567), Ленинградская область (1566). В остальных регионах - менее 1500 заболевших коронавирусом.

С того момента, как началась эпидемия коронавируса, то он него успешно вылечились 39 801 человек. При этом, за последние сутки были выписаны из больниц 2 390 человек, что является существенным показателем. А вот число умерших на сегодняшний день составляет 2009 человек, из которых 94 умерли за последние сутки.

По всей стране проведено более 5,6 миллиона тестов на коронавирус с начала наблюдений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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