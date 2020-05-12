2020-05-11T18:37:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 12 мая 2020: ученые назвали причину, из-за которой мужчины умирают чаще женщин из-за коронавируса

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 12 мая 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"КП" рассказывает об актуальной картине дня по коронавирусу."КП" рассказывает об актуальной картине дня по коронавирусу.Фото: REUTERS
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Число заболевших коронавирусом в России на 12 мая 2020 составляет 221 344 случаев. Таковы официальные данные, собранные оперативными штабами по борьбе с распространением инфекции.

Начиная с 12 мая в России официально отменен режим нерабочих дней. Ряд официальных заявлений на совещании накануне сделал президент России Владимир Путин. Был озвучен ряд решений, который обрисовал дальнейшую картину жизни нашей страны при выходе из режима ограничений, связанных с болезнью.

Отметим, что в Москве постепенно из режима самоизоляции выходит промышленностью и строительство. Мэр столицы Сергей Собянин назвал пять важных мер для нормализации столичной жизни.

Как работает переливание антиковидной плазмы и откуда берутся слухи, что ее за валюту продают олигархам - на вопросы "КП" ответил доктор медицинских наук, заместитель генерального директора по научной работе и медицинским технологиям Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ) Владимир Баклаушев.

Одно из самых популярных средств защиты последнего времени в пору коронавируса - резиновые перчатки. "КП" удалось узнать у эксперта, как хорошо защищают они от заражения коронавируса. И как можно уберечь от прения кожу рук.

Ученым удалось выяснить причину, по которой мужчины чаще женщин умирают от коронавируса. Всему виной один белок, который и является главной мишенью для коронавируса. А вот в интервью "КП" эндокринолог сказал, какой должна быть доза витамина D для людей в период самоизоляции из-за коронавируса.

Если же говорить в целом об уровне заболеваемости коронавирусом, то наша страна - на третьем месте в мире, а вот по смертности только на 18-й позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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