Лига чемпионов может сократить квалификацию

Пандемия отменила все соревнования и нарушила календари, которые действуют уже десятки лет. Так футболисты во многих странах еще только еще собираются доигрывать прерванные чемпионаты, а уже все думают – когда же начинать следующий сезон. Обычно большинство национальных чемпионатов стартуют в августе, тогда же проходят игры квалификации еврокубков.

Но в этом году выполнить такой график явно не удастся, и УЕФА ищет пути, как выкрутится из этой ситуации. Английские СМИ пишут, что рассматривается вариант сокращения квалификации до одного матча, который бы игрался на нейтральном поле. Тогда бы многоэтапный отбор можно было провести вдвое быстрей и даже в сентябре. По предварительным данным старт группового этапа Лиги чемпионов запланирован на 20 октября – на пять недель позже обычного, так что время будет.

Но рассматривается и вариант с тем, чтобы совсем отменить квалификацию и допускать в основную сетку команды по рейтингу. Но такой вариант может привести к судебным разбирательствам, так как страны окажутся в неравных условиях.

При этом отмечают, что УЕФА будет до последнего бороться за еврокубки. После переноса на год Евро-2020 ассоциация и так понесла колоссальные убытки, а отмена клубных турниров может разрушить вообще весь спортивный порядок в Европе, который формировался долгие годы. Да и не только спортивный…