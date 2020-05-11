Казахстан перешёл от режима ЧП к задачам восстановления экономического роста

Казахстан постепенно возвращается к нормальной жизни. Президент Республики Казахстан провёл заседание Государственной комиссии по чрезвычайному положению, на котором поставил перед комиссией новые задачи, переформатировав её в Государственную комиссию по восстановлению экономического роста. Токаев заявил, что теперь приоритетом работы властей должна стать самодостаточность экономики страны, для чего потребуются «новые переделы» в промышленности на основе существующей «мощной сырьевой базы».

«Нам придётся по-новому взглянуть на будущую структуру казахстанской экономики. Определить роль каждого из её главных секторов: промышленного, энергетического, сельскохозяйственного, сервисного. Очевидно, что значительных реформ потребует энергетический сектор. После кризиса он не будет прежним. В среднесрочном периоде движение в сторону «зелёной энергетики» – насущная необходимость. Потребует пересмотра наш подход и к индустриализации – следует определить реальные возможности на экспортном и внутреннем рынках, наметить достижимые цели, инструменты и идти вперед. … Максимальное использование отечественных материалов и оборудования будет зафиксировано как приоритетное условие развития бизнеса». - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Инструментами посткризисного восстановления экономики Казахстана должно стать грамотное использование государственных закупок, при этом особый порядок госзакупок, направленных на поддержку отечественных товаропроизводителей, продлится до августа. Приоритетным условием развития бизнеса становится максимальное использование отечественных материалов и оборудования. Кроме того, президент Казахстана заявил, что пандемия подтвердила известную истину: продовольственная безопасность – ключевой элемент безопасности государства. Это диктует необходимость «оказывать максимальную поддержку аграриям».

Сегодня в 18-миллионном Казахстане насчитывается порядка 1 млн 700 тыс. личных подсобных хозяйств. Их продукция пока не продаётся официально через торговые сети, не поступает на перерабатывающие предприятия, государство не получает от них налогов, на работников практически не распространяются меры социальной защиты. Поэтому президент Казахстана поручил правительству запустить в нескольких регионах страны пилотный проект по развитию кооперационной цепочки «от поля до прилавка», который со временем станет государственной программой. Это позволит повысить доходы около 2 млн сельчан, увеличит загрузку отечественных сельхозпредприятий с 53% до 70 и снизит импорт социально значимых продуктов, сказал президент Казахстана.

Налоги станут прогрессивными

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что «мощным стимулом развития экономики, роста занятости и фактором социальной поддержки должно стать строительство доступного жилья». Для решения проблем тех, кто стоит в очереди на получение квартиры, власти страны запускают новый проект по обеспечению граждан кредитным жильём. «В нынешнем году запланированы рекордные объёмы строительства в стране – 15 млн. кв. метров, или 150 тыс. квартир и домов, - заявил президент Казахстана. - Важно продолжить работу по улучшению жилищных условий наших граждан. По сути, это одно из стратегических направлений работы правительства. Для этого предстоит модернизировать институциональную структуру».

Одним из системных преобразований в этой сфере станет возможность граждан использовать часть пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий.

Токаев сделал ещё одно важное заявление, на которое наверняка обратят внимание аналитики не только в Казахстане. «Считаю, что во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода», - сказал глава Казахстана.

Это значит, что сумма налога на зарплату будет зависеть от её величины, граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, высокооплачиваемые работники - больше. «Наша основная цель – вывести из «тени» наиболее массовый, непрозрачный нижний сегмент заработных плат. Если ставка по ним сократится, будет меньше стимулов платить в конверте», - добавил президент.

Он также напомнил, что в нынешнем году правительством были введены новые социальные выплаты, которые коснулись сегмента самозанятых и работающих неофициально. Условием получения выплат стала уплата этими гражданами ЕСП – упрощённой налоговой формы, позволяющей зарегистрировать любую законную деятельность без отчётов или дополнительных документов. Почти половину получателей новых социальных выплат составили люди, впервые выплатившие ЕСП.

«Это именно те граждане, которым нужна реальная государственная помощь. Их необходимо максимально вовлекать в экономику, - сказал Касым-Жомарт Токаев. - Нельзя допустить, чтобы эти люди опять ушли «в тень», остались один на один со своими проблемами. Ведь на государственную поддержку, социальную защиту при наступлении неблагоприятных условий, достойную пенсию в будущем может рассчитывать прежде всего тот, кто работает официально, платит налоги».

Защита для частной собственности

Одним из важных инструментов поддержки национального бизнеса, снижения рыночной стоимости активов и залогов станет гарантирование кредитов Фондом «Даму»/Развития. Гарантии фонда будут распространены на займы, выдаваемые в рамках программы Нацбанка по кредитованию оборотных средств. Президент Казахстана также отметил необходимость выработать дополнительный комплекс временных мер, расширяющих возможности банков кредитовать экономику.

«Отдельного внимания требует микро- и малое предпринимательство. Их возможности полноценно пользоваться стандартными банковскими продуктами сильно ограничены. В связи с чем поручаю предусмотреть специальные меры для малого бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса», - сказал Токаев, добавив, что правительство должно определить объёмы финансирования этого сектора. Другой мерой поддержки бизнеса станет расширение перечня отраслей, для предприятий которых банки предоставляют отсрочку платежей по кредитам, в список должны войти торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование, проживание и питание, информация и связь, образование и здравоохранение.

Кроме того, Казахстану, как любой современной стране, необходимо доверие иностранных инвесторов, а это вряд ли возможно в ситуации, когда отечественные компании выбирают иностранные юрисдикции. Правительство, МИД и представительства страны за рубежом должны усилить продвижение программы инвестиционного налогового резидентства МФЦА (Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) играет ключевую роль в качестве регионального центра бизнеса и финансов, связывая экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы).

«К сожалению, как и во всем мире, нам не удастся сохранить все предприятия и все рабочие места, обеспечить стабильность каждого бизнеса, - заметил Касым-Жомарт Токаев. – В этот непростой период важно поддерживать экономическую активность действующих предпринимателей, защищать частную собственность и конкуренцию». С целью защиты бизнеса от давления со стороны недобросовестных кредиторов президент Казахстана считает необходимым приостановить возбуждение процедуры банкротства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 октября.

Бесконтактные форматы общения

«Текущий кризис показал всему миру, насколько важны вопросы социальной сферы: медицины, образования, социальной защиты. Нам необходимы коренные преобразования, направленные на повышение качества системы охраны здоровья, полноценное технологическое переоборудование медучреждений, повышение компетенций медицинского персонала. Требуется адаптация системы к быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации любого характера. Должны быть выработаны подходы для инфекционного контроля населения, внедрения телемедицины и удалённой диагностики. Предстоит кардинально усилить национальную санитарно-эпидемиологическую службу. По всей видимости, Covid-19 и подобные ему вирусы не являются одноразовым явлением. Поэтому нам следует быть постоянно готовыми не только с практической, но и с научной точки зрения», - заявил президент Казахстана.

Он считает, что опыт вынужденного дистанционного обучения школьников и студентов должен быть принят на вооружение и продолжен в посткризисный период. Специалистам следует разработать методики обучения в удалённом режиме, завершить цифровизацию всех учебных заведений страны.

И не только учебных заведений.

«Успешно реализованный удалённый формат работы показал востребованность и адекватность применения современных технологий при принятии важных государственных решений, - сказал Касым-Жомарт Токаев. - Нам нужен обновлённый эффективный и компактный госаппарат, быстро и оперативно принимающий решения в ответ на изменение обстановки. Следует переосмыслить суть концепции электронного правительства, полностью вывести в режим онлайн операции по получению консультаций, справок, подачи заявлений... Общение между бизнесом и государством полностью перейдёт в цифровой формат и станет бесконтактным».

Для того, чтобы придать новый импульс всем процессам цифровизации экономики и общества президент поручил завершить оцифровку всего процесса получения государственных услуг и мер поддержки.