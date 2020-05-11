В Солнечногорске поймали организаторов массовой вечеринки у ТЦ в разгар самоизоляции

Поздно вечером в воскресенье, 10 мая, у торгового центра «Загородный дом», что на Ленинградском шоссе города Солнечногорска было шумно. По словам очевидцев, которые и вызвали полицию, около 50 молодых людей слушали музыку, пили пиво и кричали на всю округу. Как выяснилось, позже собралась компания там не случайно. Местная молодёжь решила устроить уличное пати в знак протеста против затянувшейся самоизоляции. Но погулять не успели. Вечеринку в разгар пандемии «испортили» полицейские авто с мигалками.

Судя по всему, гостей в форме компания ожидала. В тот вечер никого из них поймать так и не удалось: разбежались кто куда.

Но спустя сутки найти организаторов и часть участников все-таки удалось.

- В настоящее время полицейские установили и доставили в отдел полиции организаторов массового скопления людей – двух 20-летних местных жителей а также участников мероприятия. По результатам проводимой проверки правонарушители будут привлечены к административной ответственности, - сообщила «Комсомольской правде» Татьяна Петрова, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России.

Весельчакам грозят внушительные штрафы. В свое оправдание они рассказывают следователям истории о том, как им бедным тяжело сидеть дома. Такую же слезную версию они повторят в ближайшие дни и в суде. Что же на самом деле происходило у торгового центра, мы, похоже, так и не узнаем. В социальных сетях нет ни одного фото или видео с места событий: тусовка была закрытой, не для всех.