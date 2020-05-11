2020-05-11T22:12:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Подмосковье ограничения из-за коронавируса продлили до 18 мая

Губернатор Андрей Воробьёв заявил, что специалисты советуют пока не спешить с открытием предприятий [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Прогулки в парках пока, по-прежнему, под запретом.Прогулки в парках пока, по-прежнему, под запретом.Фото: Павел КЛОКОВ
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В Московской области ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, продлены до 18 мая. Об этом написал на своей странице в Instagram губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Сегодня Президент объявил, что с 12 мая единыи период нерабочих днеи в России завершается,- напомнил Воробьёв. - Мы подошли к следующему этапу – постепенному смягчению режима ограничении . Но в Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника».

По словам губернатора, специалисты в области здравоохранения советуют пока не спешить. По науке, чтобы поэтапно снимать ограничения, нужна стабилизация ситуации по трем показателям.

1. Так называемый «коэффициент распространения инфекции». Специалисты подсчитывают, сколько человек успевает заразить заболевший коронавирусом до того, как его изолируют.

«На первом этапе коэффициент не должен превышать 1, - говорит Андрей Воробьёв. - В Подмосковье сеи час - 1,2. Благодаря самоизоляции мы вплотную приблизились к планке, но зазор еще остается».

2. Позитивный сигнал - когда 50% койкомест, заложенных под больных коронавирусом, остаются свободными. В области таковых сейчас 38,5% и госпитализаций по прежнему много.

3. На 100 тысяч жителей должно быть проведено не менее 70 тестов. В Московской области это число выше - 90.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

«Мы видим, что из трех показателей по двум риски есть. Поэтому сеи час открывать экономику, увы, опасно для жизни. Мы взяли паузу до 18 мая, чтобы увидеть положительную динамику, тщательнее подготовиться к открытию предприятии по новым санитарным стандартам и тем самым защитить людеи ».

Напомним, по состоянию на 11 мая в Московской области коронавирус выявили у 21,6 тысячи человек. Выписаны 1,3 пациентов. 209 человек скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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