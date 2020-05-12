Число выздоровевших от коронавируса в России на 12 мая 2020 года возросло до 39801 человека

Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 12 мая 2020 года возросло до 39801 человека. За сутки полностью выздоровели и были выписаны из больниц 5495 пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано ХХХХ случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили ХХХ новых заразившихся с подтвержденным диагнозом в ХХ регионах.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 221344 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 11656 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом в 84 регионах.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (6169) и Подмосковье (1079), Санкт-Петербург (307), Нижегородская область (291) и Смоленская области (164), республика Дагестан (119), а также Свердловская (108) и Калужская (98) области, Краснодарский край (98), Рязанская (96), Саратовская (92), Белгородская (91) и Тамбовская (91) области, республика Татарстан (90). Меньше всего в Сахалинской области, Ненецком и Чукотском автономных округах – по одному новому инфицированному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, голландские ученые из университетского медицинского центра Гронингена провели крупное клиническое исследование и смогли обосновать, отчего коронавирус COVID-19 для мужчин опаснее, чем для женщин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778489" frameborder="0"></iframe> Путин: С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается.

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