В Москве умерла жена бывшего главы МВД Армянской ССР

В одном из московских центров для пожилых людей скончалась 98-летняя Надежда Ивановна Паталова, ветеран и вдова бывшего министра МВД Армянской ССР Евгения Паталова. Женщину обнаружила сиделка, когда совершала очередной обход комнат в научно-методическом центре.

- Сиделка обнаружила, что Надежда Ивановна перестала дышать и подавать какие-либо признаки жизни. Незамедлительно сотрудница центра оповестила дежурного врача и сообщила о случившемся в экстренные службы. На место были направлены врачи скорой помощи, которые констатировали смерть Надежды Паталовой от естественных причин - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

По факту смерти женщины полиция проводит проверку.

Надежда Ивановна Паталова - вдова ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного работника МВД СССР, почётного члена Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, генерал-лейтенанта внутренней службы Евгения Гургеновича Паталова. Офицер возглавлял министерство внутренних дел Армянской ССР с 1974 по 1983. По информации из свободных источников известно, что в ноябре 1983 года офицер подал в отставку из-за конфликта с начальством, которое требовало без причины уволить некоторых подчиненных Паталова. Генерал-лейтенант был человеком чести и отказал несправедливому требованию, после чего ему самому предложили сложить полномочия.