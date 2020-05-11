В Москве скончалась вдова одного из руководителей фонда Солженицына, помогавшая политзаключенным в СССР

В одном из пансионатов для пожилых людей ушла из жизни 83-летняя Марина Сергеевна Шемаханская, вдова Андрея Кистяковского - одного из руководителей самой многочисленной и известной диссидентской ассоциации в СССР: Фонда Солженицына «Русский общественный Фонд помощи преследуемым и их семьям». Марина Сергеевна скончалась в пансионате в районе Покровское-Стрешнево в Москве. Днем медсестра делала обход по комнатам постояльцев и, заглянув в палату Марины Шемаханской, обнаружила женщину мертвой.

- Медицинская сестра сразу же оповестила дежурного врача и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть Марины Шемаханской. Предварительная причина смерти - острая сердечно сосудистая недостаточность, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Марина Сергеевна Шемаханская была ведущим научным сотрудником отдела реставрации металла Государственного научно-исследовательского института реставрации, являлась заслуженным деятелем искусств РФ. Марина Сергеевна вдова скончавшегося Андрея Андреевича Кистяковского - известного советского правозащитника и переводчика. С 1978 года вместе с женой Мариной участвовал в работе созданного Солженицыным Фонда помощи политическим заключенным. В мае 1983, после ареста его распорядителя Сергея Ходоровича, принял на себя руководство фондом. Подвергался обыскам, допросам, избиению.

Помимо правозащитной деятельности Андрей Кистяковский занимался переводами книг с английского языка. Он был одним из первых переводчиков на русский язык романа Д. Р. Толкина «Властелин Колец». Его перевод от 1982 года стал широко известен в союзе и, по мнению критиков, обладал весьма сочным и ярким языком.