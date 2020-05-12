2020-05-12T01:54:12+03:00
Спорт

Хабиб не стал молчать, ответив на дерзкие слова Конора Макгрегора в свой адрес

Ирландский боец UFC пытался вывести из равновесия Нурмагомедова
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хабиб Нурмагомедов вступил в перепалку с Конором Макгрегором.Хабиб Нурмагомедов вступил в перепалку с Конором Макгрегором.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Конор Макгрегор после турнира UFC 249, на котором Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона, снова заявил о себе. Все дело в том, что Хабиб Нурмагомедов после тех соревнований сразу же после сенсационной победы Гэтжи написал "Без комментариев".

Конор Макгрегор после этого вышел в социальные сети и попытался вывести из равновесия российского бойца. Гэтжи теперь должен встретиться с Хабибом, поскольку получил титул "временного" чемпиона в легком весе.

Ирландец написал у себя в соцсетях:

- Хабиб, ты в абсолютном замешательстве. Суетишься, прячешься как обычно, как крыса. Как я уже говорил много раз, и это было видно много раз. Это всегда было известно. "Без комментариев"- смешно. Стыдно драться по-настоящему.

Позднее Хабиб взял ответное слово, не став молчать у себя в социальных сетях:

- Да, мы помним тебя, ты был так хорош в ту ночь. Будь таким же, а фальшивкой, - написал у себя в Твиттере Нурмагомедов.

Отметим, что ранее 18 апреля должен был пройти бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Однако турнир, который должен был пройти в Нью-Йорке, отменили из-за коронавируса. А позднее уже сам Хабиб не смог выехать к месту проведения соревнований из-за карантина. И бой Хабиба и Тони был отменен. А Фергюсону нашли соперника-замену, которому он и проиграл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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