2020-05-12T04:34:49+03:00
Спорт

После ругани с Хабибом Конор Макгрегор намекнул на дату своего следующего боя в UFC

Ирландский боец оставил пост в твиттере
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Конор Макгрегор готов к продолжению карьеры в UFC.Конор Макгрегор готов к продолжению карьеры в UFC.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и один из самых харизматичных бойцов промоушена ирландец Конор Макгрегор в ночь на 12 мая решил немало пошуметь в социальных сетях. Заявившись в личный твиттер, он попытался вывести из равновесия Хабиба Нурмагомедова, написав несколько оскорбительных постов в его адрес. Но потом решил все "переиграть" и удалил свое творчество из Твиттера.

Видно, что Макгрегор продолжает играть на публику после легендарного боя с Хабибом. Осенью 2018 года он проиграл Нурмагомедову, не сумев добыть чемпионский пояс в легком весе. И только в начале 2020 года вернулся в октагон, одержав победу над Дональдом Серроне. А после того, как Гэтжи победил Тони Фергюсона, то Конор взял слово, попытавшись поддеть Хабиба Нурмагомедова.

Но после "дежурной" ругани с Хабибом, он через полчаса после удаления своих провокационных постов, оставил загадочное сообщение.

"Увидимся в июле" - написал ирландец.

Часть фанатов Конора предположила, что таким образом Макгрегор намекает на примерную дату своего следующего поединка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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