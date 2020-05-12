Коронавирус в Турции, последние новости на 12 мая 2020: в стране введут четырехдневный комендантский час

Последние новости о коронавирусе в Турции на 12 мая 2020 года таковы: в стране зафиксирован 139 771 случай заболевания, 3 841 человек скончался, 95 780 человек выздоровели.

С 11 мая страна постепенно начала выходить из карантина. Первый этап – это возобновление работы промышленных предприятий. Кроме того, в некоторых провинциях открыли въезд и выезд, а также разрешили гулять. Как будет выходить дальше из карантина Турция – пока неизвестно.

Ранее ограничительные меры были более строгими: покидать дом разрешалось только в случае крайней необходимости. Например, чтобы сходить за продуктами или в аптеку, вынести мусор, выгулять собаку.

До лета осталось меньше месяца, и в Турции задумываются о туристическом сезоне. Пока международное авиасообщение временно приостановлено, но если ситуация с COVID-19 будет улучшаться, вполне возможно, что его возобновят. Конечно, владельцам отелей и гостиниц придется ввести дополнительные меры безопасности, чтобы гости могли соблюдать социальную дистанцию.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 12 мая 2020 года, президент страны Тайип Эрдоган объявил, что с 16 по 19 мая в в 31 провинции вновь введут комендантский час. Отметим, что запрет на выход из дома действует в стране почти каждую неделю.