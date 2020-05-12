Коронавирус в Италии, последние новости на 12 мая 2020: в стране зафиксирован рекорд по приросту заражений

Страна вступила с COVID-19 в настоящий бой. Она очень быстро распространилась по всей территории Италии и, как говорят эксперты, система здравоохранения оказалась к этому не готова. Образовался дефицит защитных средств, не хватало мест в медицинских учреждениях. На помощь итальянским медикам пришли коллеги из других стран. Также в Италию отправляли гуманитарные грузы. Сейчас ситуация стабилизировалась. По последним новостям о коронавирусе в Италии на 12 мая 2020 года, с начала эпидемии в стране зафиксировано 219 814 случаев заражения, 106 587 человек выздоровели, 30 739 человек - скончались.

С 4 мая в стране ослабили ограничительные меры. Теперь местные жители могут гулять в парках, заниматься на улице спортом и навещать своих родных. Но при этом никто не отменял обязательное соблюдение социальной дистанции.

Постепенно в Италии начнут открывать салоны красоты, рестораны, музеи и кинотеатры. Но на текущий момент в стране пока началась работа в сфере оптовой торговли и строительства. Отметим, что до конца года туристы, скорее всего, не смогут полюбоваться достопримечательностями Рима и Милана. Когда откроются границы – неизвестно.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 12 мая 2020 года, накануне в стране был зафиксирован рекордно низкий прирост новых заболевших - инфекцию нашли у 744 человек. При этом количество пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии, остановилось на отметке ниже тысячи.