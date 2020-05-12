2020-05-12T08:18:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 12 мая 2020: власти выделят 11 миллиардов на тестирование граждан на COVID-19

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 12 мая 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 12 мая 2020: в Нью-Йорке от инфекции скончались тысячи пациентовКоронавирус в США, последние новости на 12 мая 2020: в Нью-Йорке от инфекции скончались тысячи пациентовФото: REUTERS
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Страна находится на первом месте в мире по распространению COVID-19. Последние новости о коронавирусе в США на 12 мая 2020 года таковы: с начала эпидемии в стране зафиксирован 1 347 881 случай заболевания, 80 682 человека скончались, 232 733 человека - выздоровели.

Постепенно страна начнет выходить из карантина. Президент Дональд Трамп уже представил план того, как будут в штатах ослаблять ограничительные меры.

Без работы на фоне пандемии остались миллионы американцев. Безработица может достигнуть 20 процентов уже в июне. При Белом доме даже создали группу, которая будет заниматься вопросами восстановления экономики.

Но пока ситуация с вирусом остается непростой. В Нью-Йорке от инфекции скончались тысячи пациентов. Горожане обязаны соблюдать социальную дистанцию и ходить по улицам в масках. Всех нарушителей – штрафуют. Власти даже создали специальный номер, на который любой желающий может отправить снимок с нарушителями карантинных мер вместе с адресом, чтобы на место выехала полиция.

В других штатах ситуация не такая тяжелая, но проблемы есть. Где-то ощущается дефицит защитных средств, где-то не хватает медиков.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 12 мая 2020 года, власти выделят 11 миллиардов долларов на тестирование граждан на COVID-19. К концу недели ожидается, что будет проведено 10 миллионов тестов.

В штате Нью-Йорк жителей обязали носить медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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