2020-05-12T10:58:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 12 мая 2020: 10 899 человек заболели за сутки

Оперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 12 мая 2020 года
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Свежие данные о количестве новых случаев коронавирусной инфекции во вторник, 12 мая, обнародовал оперштаб. Хорошие новости: заболевших на 757 человек меньше, чем днем ранее.

- За последние сутки в России выявлено 10899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Заболевшие из 83 регионов страны, - сообщили «Комсомольской правде» в операштабе.

Изменилась тройка регионов-лидеров антирейтинга по числу зараженных СOVID-19. Из нее выбыл Санкт-Петербург (+339), уступив третье место Нижегородской области (+354). Первые два места традиционно у Москвы (+5392) и Московской области (+1063).

По данным оперштаба, почти половина заболевших не имеют клинических симптомов. Всего за сутки в стране зафиксировано 107 смертей от коронавируса. А вот выздоровевших в разы больше – 3711 человек.

- По данным на 12 мая всего в России выявлено 232 243 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек, - сообщили в оперштабе.

Напомним, с сегодняшнего дня, 12 мая, в целом ряде регионов, в том числе и в Москве и Московской области установлен масочный режим. Выходить из дома рекомендовано только в средствах защиты. Правда, пока нарушителей обещают не штрафовать, а только предупреждать об ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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