2020-05-12T10:36:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 12 мая 2020: 5392 человек заболели за сутки

Оперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 12 мая 2020 года
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве за сутки зарегистрировано 5392 новых случаев коронавируса. Такие данные утром 12 мая публикует оперативный штаб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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