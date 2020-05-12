Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 12 мая 2020: 5392 человек заболели за сутки
Оперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 12 мая 2020 года
Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве за сутки зарегистрировано 5392 новых случаев коронавируса. Такие данные утром 12 мая публикует оперативный штаб.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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